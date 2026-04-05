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民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯涉嫌違反《反滲透法》遭檢方起訴，起訴書日前曝光，揭露她與中共官員長年密切來往、提供台灣輿情等資訊，引發熱議。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，看完起訴書後的感想，就是「怵目驚心」，並強調徐春鶯案及時敲響警鐘，台灣社會一定要提高警覺。矢板明夫在臉書上PO文提到，自己認真看完起訴書，感想只有「怵目驚心」4個字。他強調，從起訴書內容可以看出，中國的統戰早已深入台灣內部，正在一點一滴影響政治運作，並觸及到了立法層面。矢板明夫進一步指出，這種操作不再偷偷摸摸，而是光明正大地與中共官員互動，甚至直接討論如何組織聯盟、推薦立委候選人、推動法案，「這是一套有計畫、有目標的政治工程，目的就是要破壞台灣的制度與社會。」他也在剖析起訴書後列出三大觀點。首先，矢板明夫肯定的說：「徐春鶯就是匪諜。她來台灣就是搞破壞的，應該抓。」同時他也呼籲台灣社會必須加強防諜意識，不要再被「文化交流」、「經濟交流」、「科技交流」這些名目所迷惑。他強調：「中國的最終目的，就是要吞併台灣，把台灣人變成韭菜和人礦。」矢板明夫提出第二點，中國對台灣的滲透已是全方位的，包括國民黨、民眾黨及民進黨都有人涉入，沒有一個政黨可以掉以輕心，不同在於有的政黨是個人被滲透，有的是黨內一部分被滲透，有的則是黨中央層級出現問題。「關鍵在於當滲透被發現之後，該政黨採取什麼樣的態度，我們就可以看出，這個政黨是不是真正在捍衛民主自由的價值。」矢板明夫提到第三點，徐春鶯雖是中配身分，但這不代表所有中配都在替中共做事，事實上有很多中配熱愛台灣、認真納稅，相反地也有一些土生土長的台灣人，積極地拿對岸的錢替共產黨做事。他強調，要切記「我們的敵人是中共」，不應該歧視或者排斥生活在台灣的中配群體。最後，矢板明夫在文末呼籲，徐春鶯案算是及時敲響了警鐘，「台灣社會一定要提高警覺，民主制度本身，被敵人反過來利用，才是最危險的。」