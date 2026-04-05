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▲章魚透露自己在醫院時被告知「腰曾經斷過」。（圖／IG@kr.seafood）

在台灣發展的韓籍美妝YouTuber「章魚」，因一口超有「台味」的中文口音，在社群平台人氣持續飆升，不料她近日卻在國道發生車禍，雖然人幸運沒有大礙，但送醫檢查後，醫師卻突然告知她一件更驚人的事，竟是「腰部曾經斷過」，讓她當場傻住，連本人都完全不知情。章魚昨（4）日在IG限時動態發文，透露自己開車時國道上發生追撞事故，讓她原本安排好的行程瞬間全被打亂，雖然事故沒有造成嚴重外傷，但她事後持續感到腰部和膝蓋疼痛，因此決定住院接受檢查。沒想到，真正讓章魚震驚的不是車禍本身，而是醫院檢查結果，她透露醫師告訴自己「腰曾經斷過」，只是她本人對這件事完全沒有印象，突如其來的診斷結果，讓她當場愣住，忍不住發文感嘆：「身體好像不太妙，唉。」更讓粉絲心疼的是，章魚原本隔天還安排要到台南旅遊，結果這場國道驚魂直接打亂所有計畫。她也用一貫幽默風格自嘲，原本是要去台南玩，現在恐怕變成「去台南住院的部分」，雖然語氣仍帶點玩笑，但不少人看了都覺得又心疼又擔心，紛紛湧入留言區替她加油打氣，希望她好好休息、先把身體養好再說。