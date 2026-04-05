我是廣告 請繼續往下閱讀

清明連假期間，陸軍司令呂坤修上將無預警視導中部地區部隊，實地瞭解部隊留值實況，除嘉勉官兵假日期間堅守崗位辛勞外，同時勗勉應落實執行各項狀況處置演練及庫儲設施管理，時刻保持高度警覺，以有效應對各種敵情威脅挑戰，共同捍衛國家安全。呂坤修也提醒官兵勿落入中共統戰陷阱而不知覺。呂坤修在視導時強調，陸軍不斷努力提升戰力，從精進駐地訓練與基地測考模式、增購新式優質裝備、落實實戰化訓練的各面向，在全軍官兵的努力下，已經有很顯著的進步。有形戰力的提升，同時要搭配無形戰力的共同發揮。中共的統戰話術往往藉由看似「無害」或是「友善」的包裝下，降低我們的警覺與防備，讓官兵逐漸步入統戰陷阱而不知覺。呂坤修提醒，各級幹部要從自身建立明確的國家認同做起，利用每個月的月會、每週的莒光日、不定期的集會，教育官兵正確認知，建立愛國信念，守護中華民國的民主自由、保護人民的安全。當我們有堅強的戰力與堅定的抗敵意志，陸軍就是「能戰-有形戰力」、「敢戰-無形戰力」的鋼鐵勁旅。呂坤修不忘叮嚀留守幹部，務必注意彈藥庫等庫儲管理及作業紀律，並落實定期巡查及警監系統維護，以有效防範作業風險。另針對多單位同駐之營區，司令指示應精進留守輪值機制，並明定指揮權責，營區指揮官須負起統合管制責任，落實掌握營區留守兵力、任務及伙房膳食衛生管理，確保能即時應處突發狀況，守護營區整體安全。