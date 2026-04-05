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▲許允樂在社群分享李玉璽送的特製機票。（圖／許允樂的老兵魂FB）

藝人許允樂去年12月宣布與李玉璽結婚，兩人也不時大方放閃。而昨（4）日，許允樂迎來39歲生日，甜蜜分享李玉璽直接給她一波說走就走的旅行，不只承諾說要成為規劃大王，還送許允樂一張特別訂製的目的地任選空白機票，讓她開玩笑喊「怎麼樣！要填哪裡」。其中，許允樂在文中用「您」稱呼李玉璽，也被發現是超甜小巧思，網友解答竟是「因為『你在我心上』所以等於您」。許允樂昨日迎來39歲生日，她也大方在社群放閃老公李玉璽。她透露對方一忙完就帶她去說走就走的小旅行，兩人一起到台中吃飯、看舞台劇，李玉璽還在老婆生日前一秒承諾「要成為規劃大王」，並拿出自己精心準備的禮物，竟然是一張訂製的透明機票，上面不只有兩人名字，還是沒有目的地，可以隨意寫地點的機票，讓她開心直呼「禮物是機票好可愛好酷，怎麼樣！要填哪裡哈哈」。不過由於許允樂在文中，是對李玉璽用尊稱「您」，也讓本人疑問留言「為什麼是您」。許允樂笑回「哈哈哈哈哈您是我的老公」，也有網友幫忙解答，「小樂把你放在心上呀」，小巧思再度甜翻大家。李玉璽與許允樂在去年因合作舞台劇《婚內失戀》擦出愛火後大方認愛，並在同年底就宣布登記結婚的喜訊。許允樂還公開李玉璽求婚片段，李玉璽背著吉他獻唱專為許允樂寫的歌〈剛剛好〉，卻因太過緊張，竟一度把歌詞唱成倒裝句。在念誓言時，他幾度哽咽才把話說完，真情告白也讓許允樂感動不已。最後，李玉璽捧著花束、拿出鑽戒單膝下跪，許允樂以一句堅定的「我願意」答應求婚，兩人正式邁向人生新篇章。但婚後，卻不斷出現許允樂跟婆婆因生育問題不合的傳聞，李玉璽也多次出面否認，還在日前出席境節目《開火開伙》媒體見面會時，談及此事面露傻眼，吐露許允樂跟媽媽之間根本沒有疙瘩，「她們關係真的很好，我們看到（新聞）也覺得很奇怪」，並強調夫妻倆正積極做人，調理身體為優先，仍舊堅持先有小孩，屆時再辦婚宴。