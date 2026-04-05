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星巴克：買一送一！最新咖啡優惠 今第二杯半價先喝

「星巴克買一送一」最便宜買法分享！

第二杯半價！

星聚共享三杯組！

▲85度C大杯咖啡系列第二杯35折，開工前咖啡優惠搶先喝。（圖／85度C）

85度C：大杯咖啡系列第二杯35折！週一好友日咖啡優惠

同品項即可享優惠。



《NOWNEWS今日新聞》記者試算，美式咖啡兩杯特價101元、平均一杯50.5元；經典拿鐵咖啡兩杯現省65元，平均一杯只要67.5元；而且寄杯最高省345元。



官方推薦「苦瓜爆檸咖啡」平均一杯60.5元，「蜜桃冰美式」特價後只要50.5元、「蜜桃氣泡美式」也才57元好划算。







清明連假最後一天喝咖啡優惠，準備收心，今（5）先喝「第二杯半價」最便宜買法推薦；根據星巴克官網，明（6）日「星巴克買一送一」uniopen聯名卡飲料好友分享。85度C表示，4月6日「週一好友日」限時優惠，大杯咖啡系列第二杯35折。本文整理最新咖啡優惠一次掌握。連假也有最新咖啡優惠，根據星巴克官網，uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付（如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格。星巴克表示，foodpanda 4月外送合作活動，即日起至4月7日兩大外送優惠：◾️◾️85度C表示，明天不限冰熱、