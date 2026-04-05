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蕭薔初舞台選唱〈一簾幽夢〉表現超乎預期

蕭薔自嘲「上古神燈」鼓勵大家別放棄夢想

▲蕭薔（如圖）自嘲是「上古神燈」，高EQ的談吐圈粉無數。（圖／翻攝微博）

蕭薔《浪姐》暫居第一 自信喊：已是冠軍

《乘風2026》（浪姐7）正式開播！獲封「台灣第一美女」的蕭薔，昨（4）日晚間登台演唱歌曲〈一簾幽夢〉，不僅57歲凍齡美貌掀起熱議，唱功也比網友預期的還好，平穩表現獲得509票成為全場最高。蕭薔是本屆最資深的姐姐，她在台上鼓勵大家一定要有勇氣逐夢，並展現自信說：「我已經是冠軍。」蕭薔參戰《浪姐7》一舉一動都備受關注，昨日初舞台她選唱歌曲〈一簾幽夢〉，身為演員的她，起初讓不少人擔心會不會變成直播事故，不過蕭薔以嬌嗔、溫柔嗓音演唱，平穩表現超乎眾人預期，直呼「太優雅了」、「不愧是工作痕跡跨越了兩個世紀的姐姐」。今年57歲的她，是本屆《浪姐7》最資深的姐姐，但她未受到年齡的束縛，勇敢追夢，還自嘲是「上古神燈」，笑說我不知道現在還能吃多少苦，但我會努力。在拉票環節，蕭薔也搭上近期的時事話題，表示：「不一定要逐玉（逐欲），但一定要逐夢，不要放棄自己的夢想，謝謝。」蕭薔高EQ的談吐圈粉無數。另外，蕭薔受訪時展現自信，被問到是否有信心奪冠？她回答：「我已經是冠軍囉，我天生是冠軍的料，我從來不需要為冠軍這件事去煩惱了。」透露一直以來都是準備充足才上台，雖然不知道何謂完美，但蕭薔覺得自己離完美也不遠了，金句連發為節目創造滿滿話題，而最後初舞台成績揭曉，蕭薔以509票奪下全場最高。