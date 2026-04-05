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田曦薇和張凌赫因《逐玉》爆紅，該劇也成為今年度劇王，兩人在戲裡超甜互動，讓許多劇迷非常入戲，敲碗要他們在一起，但其實，劉宇寧曾在直播中說過，一部戲通常是兩三年前拍完的，這期間也會拍其他的戲，說不定這些日子根本沒和女主角聯絡，也是直到宣傳時才又見面，私下根本不熟，要大家理性追劇。劉宇寧常在直播中回答粉絲的問題，有次他就提到，常常被問到「有什麼讓人印象深刻的事」，他苦笑說超難回答，因為一個演員，一年可能可以拍2到3部戲，殺青後又隔一兩年才宣傳，有時候真的不記得自己拍了什麼，與女主角有什麼特別的互動，甚至看到精華片段，還會想，「這是我拍的嗎？」劉宇寧開玩笑說，「演藝圈講究的就是一個人走茶涼，哪怕當時多有趣，真的想不起來。」等到宣傳的時候兩個演員逼不得已要見面，裝好朋友，「真的很難！」這段直播影片最近又被拿出來討論，也不免讓人聯想到張凌赫和田曦薇在《逐玉》中的採訪，CP感依舊足足的，有人就調侃，劇宣的時候才是展現演技的時候。不過前陣子《逐玉》演員直播，張凌赫還穿著古裝，田曦薇看到馬上笑說，「張哥，你這是什麼造型！」看起來關係應該是不錯。