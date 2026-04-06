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▲閔孝琳（右）是太陽（左）的初戀對象。（圖／翻攝自微博）

韓國天團BIGBANG成員太陽與老婆閔孝琳的愛情故事，至今仍然是粉絲之間津津樂道的話，兩人從拍MV擦出愛火，再加上閔孝琳是太陽的「初戀女友」，讓這段感情從一曝光就自帶超高話題度，尤其當年戀情曝光後，YG娛樂更是神回覆：「恭喜太陽人生第一次交女朋友。」母胎單身順利尋得真愛的故事，讓粉絲現在回想都印象深刻。太陽與閔孝琳的緣分始於2014年，當時閔孝琳出演太陽SOLO歌曲〈1AM〉MV女主角，兩人在拍攝時有激烈的吻戲，這也讓他們在拍攝逐漸熟識，因此兩人拍完MV後關係迅速升溫，並在同年9月正式發展成戀人。直到2015年，太陽與閔孝琳的戀情正式浮上檯面，當時韓媒拍到兩人約會畫面，原本外界以為YG會照慣例祭出「難以確認私生活」等官方話術，沒想到公司態度卻反常，不僅沒有閃躲，還直接認愛「反而是真的就祝福」；而YG社長甚至公開回應「這是我們太陽人生第一次交女友」，瞬間讓全世界都知道了台上帥氣的太陽，其實是母胎單身，讓許多粉絲紛紛笑出來。不過這段戀情並非一路零波折，太陽和閔孝琳過去也曾分開又復合，但最終命運沒有拆散這對情侶，在太陽入伍前的2018年2月，他與閔孝琳正式舉辦婚禮，之後他在紀錄片《White Night》紀錄片中深情告白，坦言閔孝琳是「唯一一個持續改變我的人」、「我要和這個人共度餘生」；婚後兩人依舊愛得低調，2021年底閔孝琳產下一名男嬰，從兩人世界正式升級為一家三口，從公開戀情到2021年迎來兒子，這對歷經多年甜度不減的愛情長跑夫妻，也讓太陽與閔孝琳成為韓娛圈少數「從初戀走到婚姻、再走到家庭」的代表CP。