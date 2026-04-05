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民進黨2026北市與桃園市長參選人難產，傳出民進黨布局2026選戰進入最後階段，知情人士透露，台北市長可望提名立委沈伯洋、桃園市長提名法務部政務次長黃世杰。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（5）日表示，「台北都能派沈伯洋，為何桃園王義川不行？」提名黃世杰重創王義川，王義川應放大絕，主張願意採取全民調。凌濤表示，他曾率先喊出「北伯洋、桃義川」，只不過情勢演進至今，關鍵仍在於「今上」一意孤行；沈伯洋是民進黨主席賴清德提名的男性不分區第一名，屬於嫡系，自然可以破格代表民進黨參選首都；而王義川僅因出身正國會，卻遭「杯酒釋兵權」，不如歸去。凌濤指出，相較藍營北北基桃共同聯防已然成形，有堅實基礎，賴清德卻只能「死馬當活馬醫」，放手一搏提名被稱為「認知作戰大師」、「炒飯吃一半懷疑有特務」、「爸爸在中國做生意」的沈伯洋出戰台北，寄望亂打一通，或許能瞎矇上幾題。凌濤說，桃園確定提名黃世杰，在王義川眼中無疑是雙重打擊；此時王義川應放大絕，主張願意採取全民調，民進黨桃園基層基本教義派與黨籍議員勢必響應、揭竿起「義」，爭取最後機會。「北伯洋、桃義川，絕對是綠營2026一時之選。賴清德主席，三思。」