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▲曾沛慈官方人氣排名中奪下斷層第1，但在微博排名卻跌到11。（圖／微博@實粒毛絨圈）

女星曾沛慈參加陸綜《乘風2026》（浪姐7），並在昨（4）日迎來初舞台，帶來代表作〈一個人想著一個人〉，引發全場大合唱。但其實在節目播出前，節目組的網路投票中，曾沛慈獲得人氣「斷層第一」，不過3日開播時，節目以「微博人氣排名」當出場順序，曾沛慈變為第11名，巨大差距讓不少人質疑有黑幕，還有網友怒批「把人當傻子？」《浪姐7》官方日前舉辦「姐姐夯爆了」網路投票，曾沛慈原以34萬4500票斷層領先，與第二名徐夢潔的10萬7050票，相差約24萬票。但在於3日播出時，節目採取微博人氣排名出場，第一名是內蒙古的烏蘭圖雅，而在日前網路投票奪下第一的曾沛慈，則直接掉出前10名，變成第11名。巨大差距也讓網友們傻眼，還有人質疑有黑幕，「但凡把曾沛慈放2、3名，也沒人會說黑幕。從第一名降到11，把人當傻子？」、「微博這個投票都沒有顯示票數，一看就是暗箱操作，服了！」曾沛慈在昨日的節目中，獻唱代表作〈一個人想著一個人〉，一開口就驚艷全場，超穩表現讓所有觀眾震撼不已，全程0修音展現超強歌唱實力，就連中國網友都讚嘆：「台灣人太會唱」，還有人直呼：「冠軍來了」、「太穩了！」然而，曾沛慈演出到最後彈奏鋼琴時，鋼琴突然沒聲音，讓不少網友錯愕，在直播聊天室表示：「剛是怎麼回事？」、「鋼琴沒聲音」、「這是被做局還是本來就這樣」。針對演出意外，製作單位目前未有相關回應。