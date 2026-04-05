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今日比賽洛杉磯道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）因為跑壘時身體不適傷退，隨後的半局守備時被換下，由羅哈斯接替，並在攻守兩端為球隊的連勝做出貢獻。原先以第3棒游擊身分先發的貝茲，在首局1出局二壘有人時選到保送上壘，隨後藉由弗里曼（Freddie Freeman）的右中外野二壘安打跑回本壘得分，在跑壘的過程中貝茲腰部感到不適。球團隨後宣布其為「右腰痛」。面對選手傷退後臨時的登板機會，儘管有準備與心態調整上的難度，這名身經百戰的老將仍然順利完成任務。他表示：「這完全不難。這就是我的工作，無論在任何機會、任何狀況下，我都必須做好準備。」在2比0領先、1出局滿壘的打擊機會中，羅哈斯擊出中外野犧牲飛球確實添得分數；守備方面，他也以穩健的接傳動作安定了內野防線。雖然此役未擊出安打，但其攻守表現對勝利功不可沒。總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露貝茲預計將缺陣數場，並表示游擊位置「目前將由羅哈斯與弗里蘭（Freeland）分擔」，這也意味著羅哈斯往後的重要性將與日俱增。為了讓球隊運作更有效率，羅哈斯平時便積極與貝茲溝通。關於是否已與貝茲交談，他回應：「不，還沒。我傳了簡訊但他還沒回覆。」隨後他表情嚴肅地補充道：「希望他平安無事。」