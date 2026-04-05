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2026選戰將至，有媒體報導東森女記者蘇芷婕加入新北市長參選人李四川團隊，對此立委郭國文妻子在臉書發文揭露昔過去在競選團隊離譜行徑，今（5）日再發文表示，原本蘇芷婕事情只是這幾年放在心上的不舒服，未料對方蹭周子瑜大翻車，誇大在綠營戰績投靠藍營，「對於蘇芷婕，我沒有原諒的理由，揭發已成年她的惡，我已達成」。過去蘇芷婕在就讀大學期間，先後曾加入黃偉哲與郭國文團隊，而協助郭國文補選立委之際，事後痛批郭「囂張沒落魄的久」，指控薪資沒按照《勞基法》支付薪水，郭國文強調絕無虧欠，雖是工讀但給予月薪，最終雙方撕破臉收場。郭國文妻子湯靜雯表示，原本蘇芷婕的事，在這幾年只是放在心上的不舒服。只能怪她這次的公關操作徹底失格。蹭著台南女兒周子瑜大翻車，還拿著誇大在綠營的戰績（只是位工讀生）投靠藍營，當然還拿當初栽贓郭國文是慣老闆有勞資糾紛來打綠營立委？湯靜雯說，人可以聰明積極，但要善良正道。聽說蘇芷婕在媒體圈的故事更精彩，聽說的事就不做評論，但若是事實，應該也要準備承受了。湯靜雯表示，因為郭國文任職過勞動部，蘇芷婕就用《勞基法》來攻擊她。但是當時若不適用《勞基法》應該是事實，因為當初老師帶蘇芷婕來找她的時候，只是一個辦公室兩個人，正在籌備連初選都還沒有開始的地方。也沒有人力的需求，純粹就是讓想學習的孩子參與。湯靜雯說，而當時蘇芷婕是個大三學生，每天4點下課，辦公室則是6點下班，還週休二日，實在是不知道讓眼前這個孩子，如何參與？但還是接受了。湯靜雯表示，因為疼惜，所以定了一個彼此約定，當年的時薪計算，時薪150元，每月工時106小時，薪資1萬6000元，每月6000元獎學金到大學畢業或合作結束為止，工時不足或超過累積遞延至其他月份。而當時從未扣過她一毛錢。湯靜雯說，蘇芷婕去市長陣營支援過幾天後，因缺青年主播，她想去自己也成全，因為市長陣營沒人跟她談薪水，辦公室也照付，最後還是剩自己跟同事留守辦公室，直到大選前幾天，她才歸隊。湯靜雯也找出《勞基法》要給李四川參考，對於上述紛紛擾擾，這些在當年都說明了，自己曠職擺爛的工作態度絕口不提，「現在還拿出來說跟我們有勞資糾紛？」湯靜雯表示，好好走自己的路很難干涉，但蘇芷婕為了自己前途，食髓知味，不顧他人名譽只為墊高自己，無法也不需容忍。至於影射與郭國文有曖昧，更是無羞恥心的手法。以郭國文的習性，他們連獨處的時間都很難，就算在車上，郭永遠坐副駕，車上還有同行夥伴，而他思考的時間永遠比與人互動多，這種把自己影射與有婚姻者曖昧的作法，除了八點檔真的超出常人可以想像。最後湯靜雯強調，對於蘇芷婕沒有原諒的理由，「揭發已成年她的惡，我已達成，大家可以退追了，謝謝」。