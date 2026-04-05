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美國總統川普（Donald Trump）4日在社群平台表示，美軍對德黑蘭發動大規模打擊，多名伊朗軍事領導人遭到擊斃。川普4日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文宣稱，美軍對德黑蘭發動「大規模打擊」並重創伊朗軍方領導層。他在文中直言：「許多伊朗軍事領導人一直以來指揮不當且愚蠢，如今他們已在這場大規模攻擊中被終結，還有其他許多重大損失！」這段貼文還附上一了段影片，只見影片畫面昏暗，但可以聽到劇烈的爆炸聲與飛機引擎聲。目前總統本人或白宮均未提供此次襲擊具體時間的進一步細節，川普也未指明他所說的「多名軍事領袖」具體身分，或軍事行動發生的確切時刻。在此之前，川普曾向伊朗發出48小時最後通牒，要求全面重啟荷姆茲海峽，並警告若不配合，美國將讓「地獄降臨」。美國與以色列自2月28日開始對伊朗襲擊，已擊斃多名伊朗政權高層，其中包括前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。川普日前將伊朗重啟和姆茲海峽的期限延長10天至4月6日，並聲稱談判進展「非常順利」。當時川普在社群媒體上寫道：「應伊朗政府要求，特此聲明：我將暫停對能源工廠破壞的期限延長10天，至2026年4月6日（週一）美東時間晚上8點為止。」