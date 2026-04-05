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清明連假期間，高雄市正義市場一處春捲攤位疑似爆發集體食物中毒事件。高雄長庚醫院4日至5日間共收治19名就診民眾，病患多出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，目前已依規定完成通報，高雄市衛生局獲報後亦已前往現場展開稽查。「真的有夠離譜！」有網友今（5）日凌晨發文，透露昨日上午與家人前往高雄正義市場買春捲，中午共有6人吃春捲，孰料下午起家人陸續出現症狀，而他則是於20時開始肚子痛並於22時腹瀉，直至今日凌晨才集體跑到長庚醫院掛急診。抵達急診室後，該名網友表示相當震驚，現場另有十多名民眾同樣因食用同一市場的春捲而出現上吐下瀉症狀，形容「不來不知道，來了嚇一跳」。貼文釣出其他人表示，「我們家也來了…也是正義市場的春捲」。長庚醫院接著說明，病人多出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，經適當醫療處置後，目前有3人留院觀察，其餘皆已返家休養，整體狀況穩定。目前相關單位正調查各醫療院所的診療訊息，研判中毒人數應會增加。