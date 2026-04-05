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民進黨2026北市與桃園市長參選人難產，傳出民進黨布局2026選戰進入最後階段，知情人士透露，台北市長可望提名立委沈伯洋、桃園市長提名法務部政務次長黃世杰。不過，不少綠營側翼卻批評沈伯洋不適合選台北。對此，臉書有20萬人追蹤的網紅Cheap直言，現在一堆親綠網紅對民進黨提名PUMA老師（沈伯洋）指手畫腳，急著把他藏起來，實際上不就是經不起民意檢驗，怕輸太慘，乾脆把他供在不分區，繼續維持那種「高不可攀、不必檢驗」的神祕感。Cheap臉書發文表示，胡采蘋發文直言，沈伯洋「非常非常不適合」參戰台北市，胡采蘋說「噗馬自始至終都沒有真正成為一個政治人物，沒有公關語言、沒有選舉團隊，一說話就是戰鬥語言，甚至連講廢話都做不到」。笑死，PUMA老師被財經網美形容成一個「連廢話都不會講」、「一開口就讓選民頭皮發麻」的政治門外漢，結果人家是民進黨不分區男性第一名。Cheap表示，財經網美說他「沒有公關語言」、「一說話就是戰鬥語言」，不就是暗示PUMA老師的專業只適合在同溫層內取暖。只要經過選舉「檢驗」就會破功，原來他們也知道「抗中保台」這塊招牌，在現實的民生與市政考驗面前，其實非常脆弱。針對為何反對沈伯洋選，Cheap直言，現在一堆親綠網紅對提名PUMA老師指手畫腳，急著把他藏起來，不願意讓他戰台北市，說要保護PUMA老師，不值得放他被台北選民糟蹋，但實際上不就是經不起民意檢驗，怕輸太慘，乾脆把他供在不分區，繼續維持那種「高不可攀、不必檢驗」的神祕感，這才是最穩賺不賠的生意。