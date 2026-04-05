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受到鋒面影響，苗栗地區4日降下暴雨，造成多處積淹水，昨（4）日晚間9時許，位於南下132公里處的水頭寮路段，發生右側邊坡土石大面積滑落的狀況，大量泥石佔據南下車道。幸好警方火速到場進行交管，並未造成人員傷亡。4日晚間9時23分，苗栗縣大湖鄉台三線132公里南向水頭寮路段發生邊坡土石崩落情形，分局長黃朝偉夜間督導勤務返程發現後，立即派員趕赴現場處理。員警到場後發現道路右側邊坡有土石滑落，所幸現場並無人車受困，也未造成人員傷亡。另有熱心民眾在警方到場前，先行利用小貨車閃燈協助指揮行經車輛，警方隨即於現場設置三角錐及爆閃燈，加強警示來往車輛，並實施交通管制，採取北向單一車道通行，維持現場交通安全。根據工務段評估，現場坍方土石預計於今日中午12時前可完全清除完畢。警方也同步通報苗栗縣府相關單位及工務段前往處理，並透過警察廣播電台提醒用路人行經該路段時減速慢行，注意路況，小心通過。