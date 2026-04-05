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戰場直擊：深夜爆發激戰

美軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機日前傳出在伊朗境內墜毀，機上2名飛行員中1人獲救、另1人下落不明。不過最新消息指出，第2名機組人員也在經歷一場「激烈交火」後被尋獲，不過救援行動目前仍在進行當中。根據《半島電視台》（Al Jazeera）引述美國政府官員說法，遭擊落的F-15E戰機第二名機組人員，已在一場「激烈交火」後被尋獲。該名官員透露，救援行動目前仍在進行中。他表示，失蹤的機組人員已確認被救出，但尚未脫離危險。救援小組仍需成功從伊朗境內「撤離」（exfiltrate），並將其帶回安全地點。美國政府消息來源指出，在伊朗的深夜時分，搜救小組定位了墜毀F-15E的失蹤人員後並展開營救，期間雙方爆發了極其猛烈的交火。目前最新掌握的情況是該名機組人員尚未離開伊朗領土。由於敵對行動仍在持續，該員以及參與救援的相關人員仍面臨高度危險。報導強調，這是一場持續進行的救援任務，而該名空軍人員尚未脫離伊朗境內。報導還提到，在美軍用語中「空軍人員」（airman）並不一定指男性，目前尚不清楚此人的性別。美國救援小組目前最重要的任務，是將受困人員成功撤出伊朗國境並抵達安全區域。目前尚無任何確切消息證實撤離行動已經完成。