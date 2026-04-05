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高市一名男子3日晚間駕車行經大昌二路與建工路口，疑因遭公車駛入車道被阻擋，竟逆向跨雙黃線超車，將公車攔下後和公車司機理論，高市警局三民二分局表示，未獲報案，惟影像中自小客車在行駛中非遇突發狀況於車道中暫停攔車，危險行徑已經觸法，可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月。另後續也將依事證舉發。網路社群平台PO指出，看到公車被一輛休旅車阻擋前進的過程，對此，三民二分局表示，於115年4月3日迄今，在「三民區大昌二路與建工路口行車糾紛案」，該分局未接獲相關報案資料。惟影像中自小客車在行駛中非遇突發狀況於車道中暫停，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，處新臺幣6000元以上36000元以下罰鍰，當場禁止其駕駛，並吊扣該汽車牌照六個月，本分局將依相關事證進行舉發。另汽車駕駛涉犯刑法公共危險及強制罪，本分局將依法通知雙方到案釐清案情。三民二警分局呼籲，民眾駕車切勿因一時情緒或行車糾紛而採取危險或妨礙交通之行為，以免危及自身及其他用路人安全，若遇糾紛應循求理性溝通、平和處理的方式解決，一時的衝動或是不理性的言行都有可能會因而誤觸法網。