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曾沛慈昔等7年才發片 預售銷量贏過小S

▲曾沛慈首張唱片銷量打敗小S（左）。（圖／我愛貓大YT）

曾沛慈《浪姐》初舞台超穩 獲封「行走的CD」

曾沛慈人氣投票突被超車 網質疑遭惡意灌負評

▲曾沛慈在網路投票環節，突然被女星張月超前，遭網友質疑節目黑箱。（圖／翻攝微博）

曾沛慈參加陸綜《乘風2026》（浪姐7），昨（4）晚間初舞台選唱〈一個人想著一個人〉，全程0修音展現超強歌唱實力，讓網友聽完雞皮疙瘩掉滿地，直呼：「冠軍來了」、「根本是行走的CD。」曾沛慈當年憑著《超級星光大道》出道，2014年發行首張專輯《我是曾沛慈 I'm Pets》，銷量打敗小S的創作專輯《elephant DEE》讓對方在節目上開玩笑問：「她是誰？」曾沛慈等了7年才發行個人首張專輯《我是曾沛慈 I'm Pets》，同年小S也推出創作專輯《elephant DEE》。曾沛慈上《康熙來了》宣傳時，小S透露自己的預售銷量輸給她，「因為我已經14年沒出了，應該銷售成績會很好，公司的人說銷售成績非常好，大概第二、第三名」。小S好奇第一名究竟是誰？想說可能是張學友或是蔡依林等歌壇天王天后，得知輸給曾沛慈讓她開玩笑說：「誰？」而曾沛慈則表示沒料到專輯會大賣，因為等了7年才發片，很怕成績不理想。曾沛慈提到自己雖是選秀比賽出身，但出道後先演了《終極》系列才發片，讓不少人誤以為她只是演員。這幾年，她在戲劇、歌壇表現亮眼，透露參加《浪姐》是她「職業清單」中想完成的事。昨晚初舞台，曾沛慈選唱代表作〈一個人想著一個人〉，超穩表現讓網友直呼還以為是演唱會，大讚：「曾沛慈好會唱啊」、「C位出道」、「還以為換台到隔壁《歌手》了」、「她一開口，節目感覺音質都變好了」、「曾沛慈夯爆了」。值得一提的是，芒果TV發起「乘風QUEEN」網路票選，當選者將會有一公隊長、個人機位等榮譽。然而不少網友反應，曾沛慈在節目尾聲仍以63.5萬人評級領先，沒想到最後10分鐘突被張月超前，懷疑是在關鍵時候，被惡意灌進大量負評，因而拉低分數。