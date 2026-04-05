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▲昆凌疑似帶女兒去看周杰倫演唱會的途中遇到塞車。（圖／周杰倫IG@jaychou）

華語歌壇天王周杰倫第9次世界巡迴演唱會《嘉年華 II》，正式在3日於中國杭州奧體中心（大蓮花）開跑，再度吸引大批粉絲到場朝聖。而他的妻子昆凌，在同一天突然PO出一段在黑暗車上的動態，寫下「塞車把女兒殿下急壞了」，疑似是要趕去看爸爸演唱會。影片中還可聽到女兒啜泣的聲音說：「他說要等我欸」，讓昆凌忍不住崩潰直呼「糟糕」。周杰倫在3日於杭州舉辦演唱會，而昆凌也於同天在IG發出一段限時動態，只見在黑暗的車中，傳出一聲小奶音的啜泣聲，「他在表演？他說要等我欸」，疑似是趕去看爸爸演唱會的路上，卻得知爸爸已經開始表演了。昆凌聽到後也崩潰說出一聲「糟糕」，還標記周杰倫寫下「塞車把女兒殿下急壞了」，讓周杰倫看到後爆笑轉發。而周杰倫小女兒的霸氣發言，也剛好對應了他為女兒寫的歌曲〈女兒殿下〉，瞬間讓粉絲笑翻，「真的很霸氣，開口就是女王發言」、「女兒殿下生氣了」、「他的女兒殿下真的好可愛」、「真的糟糕哈哈」。周杰倫在近日的新專輯中，收錄了一首親自作詞作曲的〈女兒殿下〉，透露了身為奶爸的幸福與辛酸。在歌詞中，周杰倫無奈表示帶小孩上學發現大家都在看他，原來是他把奶瓶放在車頂上，甚至還被迫穿著精靈裝接放學、車內無限循環《冰雪奇緣》等。讓周杰倫無奈喊「我瘋了嗎？去找媽媽！」、「就當我上輩子欠你太多」，用歌詞宣洩無奈情緒。雖然〈女兒殿下〉整首歌聽起來很幽默又有吐槽感，但其實根本是周杰倫在炫娃，歌詞中寫了：「你下指令我只能夠順著毛摸」、「瘋瘋癲癲風度翩翩，在你面前只能笑臉」，明顯看出他對女兒的無限縱容。