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清明連假第3天，截至上午11時，國道全線交通量為30.3百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，但國道1號南向、北向上午出現3起車禍，其中造成後方車流回堵5公里。高速公路局預估，國道全線交通量為30.3百萬車公里，今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內；另上午除國5北向宜蘭-頭城路段車多外，其餘國道行車大致順暢。然而，今日上午也發生多起車禍。上午8時56分於國1南向202.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時33分排除，造成後方車流回堵5公里。10時48分於國1北向200公里處發生1輛大貨車與1輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時3分排除，造成後方車流回堵3公里；10時50分於國1北向63.4公里處發生3輛小車追撞事故，占用外線車道，於11時2分排除，造成後方車流回堵1公里，均導致車輛回堵影響整體車流。高公局提醒，今日降雨趨緩、天氣逐漸放晴，車流逐漸湧現，但中南部天氣仍不穩定，容易下雨；預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段 。高公局建議，用路人透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，可多利用西濱公路（台61）、台74、台74甲、台63、台1、台3、台9及台14等道路，以避開國道壅塞路段。