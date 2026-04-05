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《CNN》近日報導指出台海軍事壓力升溫，帶動部分台灣民眾詢問移居海外及規劃資產外移，立委陳冠廷今（5）日表示，台灣各項建設與公共衛生水準領先國際，呼籲國人應以守護自己的國家為優先，強調「自己的國家自己守護」，與其到別人的國家當客人，更應當自己國家的主人。陳冠廷指出，關注到外媒相關報導，確實有部分台灣民眾因地緣政治風險而開始採取避險措施。從中東到東歐，國際間衝突持續升溫，台海未來也可能面臨類似的緊張情勢，民眾產生憂慮可以理解。陳冠廷說明，台灣在基礎建設、經濟發展、科技實力等面向均有深厚根基，尤其在公共衛生領域，全民健保制度與整體醫療水準更是領先國際。這些成果是全體國人共同累積的珍貴資產，也是台灣在國際社會中最具競爭力的優勢。陳冠廷表示，如果因為避險而放棄守護自己的國家，未來無論到哪裡都只是客人。呼籲國人應珍惜台灣得來不易的民主自由與生活品質，在面對外部威脅時更應團結一致，當自己國家的主人，共同守護這片土地。​​