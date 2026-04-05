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台南市南化區2日下午1時許發生驚悚殺妻命案，一名62歲林姓婦人被發現倒臥在住家附近路旁，動彈不得。送醫搶救時林婦還有意識、堅稱自己僅是摔倒，但經醫師檢查卻發現林婦內臟已經破裂，明顯是遭外力重壓導致，於是立即報警。據了解，疑似黃男當時酒後準備開著小貨車出門工作，林女極力勸阻，過程中遭捲入車底輾過，黃男未查過逕自離去。目前黃男到案已被收押，全案朝殺人罪嫌方向偵辦。這起案件發生在2日下午1時30分許，林姓婦人被發現倒臥在南化區住家附近，經民眾報案，消防人員緊急將林女送醫。原本以為只是單純的路倒案件，但院方進一步查看，林女內臟破裂，經搶救仍回天乏術。警方認為死因可疑，經比對現場跡證，排除單純意外，懷疑涉及人為因素。據了解，林婦被送往醫院時仍有意識，她向救護人員堅稱自己僅是摔倒，但經過醫生檢查發現，林婦的內臟有破裂出血跡象，不像摔倒所致，於是堅持報警；而在搶救過程中，林婦情況急速惡化，最後仍因傷勢過重宣告不治。警方調查，林姓妻子與67歲的黃姓丈夫同住在台南南化區，子女都已長大離家，鄰居表示夫妻二人感情不錯，原本還規劃連假期間要邀請親友返家聚會，未料4月2日下午竟發生憾事。2日晚間警方即尋獲黃男並帶回警局釐清案情，黃男被逮後辯稱不知道輾到人，警方詢後依殺人罪嫌移送法辦，檢方複訊後認為黃男罪嫌重大，且有串供、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。