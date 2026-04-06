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研究實測手機最有效鬧鐘！溫和喚醒比驚醒更有效

▲早上難以起床，是不少人共同的苦惱。（圖／翻攝自iPhone）

手機理想鬧鐘揭曉！iPhone最佳鈴聲是「煎茶」、三星推薦2款

容易哼唱的「旋律」

◾️約500赫茲（約C5音）的「主頻」

◾️「節奏」適中（每分鐘約100～120拍）

iPhone：煎茶（Sencha）、海邊（By the Seaside）、腳步（Steps）、上升（Uplift）。

三星Samsung：Synth Bell、Roller Disco。

▲iPhone曾因「螢幕注視感知」功能使鈴聲變小、害使用者睡過頭；有果粉推薦內建「計時器」也可當鬧鐘。（圖／記者周淑萍攝）

早上鬧鐘自動靜音害人起不來！推薦內建「計時器」絕對會響