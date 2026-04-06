清明連假過後迎接開工，提醒大家今晚睡覺前記得設鬧鐘，擔心放假多天、早上會起不來嗎？根據《紐約郵報》，視聽機構Startle最新研究分析140款智慧型手機鬧鐘，推薦iPhone預設的「煎茶（Sencha）」可謂最佳鈴聲，溫和喚醒大腦，像急促驚醒的鬧鈴反而讓人有壓力而陷入焦慮；三星Samsung也有兩款音樂適合起床。擔心「螢幕注視感知」導致鬧鐘自動靜音，加碼推薦使用內建計時器功能「絕對會響」設定教學。
研究實測手機最有效鬧鐘！溫和喚醒比驚醒更有效
根據《紐約郵報》，視聽機構Startle最新研究分析140款智慧型手機鬧鐘，測試結果發現，iPhone預設提示聲竟然「有超過一半選項可能會干擾人類神經系統」。
心理學家暨Panda London睡眠專家比拉赫（Ritz Birah）表示，早上昏沉難醒的狀態被稱作「睡眠慣性（Sleep inertia）」，可能持續幾分鐘甚至一小時以上，關鍵在於睡眠品質及喚醒方式等。
不少人過去認為「能馬上驚醒」的鬧鈴最有效；但研究結果認為，因為亢奮音效而「突然醒來」的方式，反而使大腦難以完全清醒，甚至會讓身體進入「對抗或逃離（Fight or flight）」的狀態，進而煩躁、有壓力而影響情緒。
反之，研究結果證實，「透過旋律柔和、節奏舒緩的聲音，搭配逐漸增強的音量」，能引導大腦自然甦醒，「比蜂鳴聲更能減輕睡眠慣性的程度」。
手機理想鬧鐘揭曉！iPhone最佳鈴聲是「煎茶」、三星推薦2款
視聽機構Startle提出手機「理想鬧鐘」標準：
◾️容易哼唱的「旋律」
◾️約500赫茲（約C5音）的「主頻」
◾️「節奏」適中（每分鐘約100～120拍）
研究團隊依據上述條件，實測智慧型手機鬧鐘的最佳鈴聲：
◾️iPhone：煎茶（Sencha）、海邊（By the Seaside）、腳步（Steps）、上升（Uplift）。
◾️三星Samsung：Synth Bell、Roller Disco。
早上鬧鐘自動靜音害人起不來！推薦內建「計時器」絕對會響
日前iPhone鬧鐘曾鬧出自動靜音災情，害許多果粉睡過頭起不來；被抓出元兇是「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」。該功能是使用原深感測相機，當使用者注視裝置螢幕時，手機便會自動調整螢幕亮度、自行降低提示音量；沒想到意外造成手機誤判主人使用中，明明螢幕顯示「響鈴中」、鬧鐘卻被調低至幾乎靜音。
除了建議用戶關閉「螢幕注視感知」，以避免鬧鐘鈴聲意外被靜音。有內行達人推薦改使用iPhone內建「計時器」功能當作鬧鐘，只要「算好起床的時間」絕對會響，即使人臉緊盯著螢幕，時間一到自動響鈴、聲音也不會變小或靜音。
推薦連假輕鬆好幾天的民眾，擔心明天上班、上課被鬧鐘扯後腿，可以多設定iOS計時器，確保順利起床不再睡過頭。
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根據《紐約郵報》，視聽機構Startle最新研究分析140款智慧型手機鬧鐘，測試結果發現，iPhone預設提示聲竟然「有超過一半選項可能會干擾人類神經系統」。
心理學家暨Panda London睡眠專家比拉赫（Ritz Birah）表示，早上昏沉難醒的狀態被稱作「睡眠慣性（Sleep inertia）」，可能持續幾分鐘甚至一小時以上，關鍵在於睡眠品質及喚醒方式等。
不少人過去認為「能馬上驚醒」的鬧鈴最有效；但研究結果認為，因為亢奮音效而「突然醒來」的方式，反而使大腦難以完全清醒，甚至會讓身體進入「對抗或逃離（Fight or flight）」的狀態，進而煩躁、有壓力而影響情緒。
反之，研究結果證實，「透過旋律柔和、節奏舒緩的聲音，搭配逐漸增強的音量」，能引導大腦自然甦醒，「比蜂鳴聲更能減輕睡眠慣性的程度」。
視聽機構Startle提出手機「理想鬧鐘」標準：
◾️容易哼唱的「旋律」
◾️約500赫茲（約C5音）的「主頻」
◾️「節奏」適中（每分鐘約100～120拍）
研究團隊依據上述條件，實測智慧型手機鬧鐘的最佳鈴聲：
◾️iPhone：煎茶（Sencha）、海邊（By the Seaside）、腳步（Steps）、上升（Uplift）。
◾️三星Samsung：Synth Bell、Roller Disco。
日前iPhone鬧鐘曾鬧出自動靜音災情，害許多果粉睡過頭起不來；被抓出元兇是「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」。該功能是使用原深感測相機，當使用者注視裝置螢幕時，手機便會自動調整螢幕亮度、自行降低提示音量；沒想到意外造成手機誤判主人使用中，明明螢幕顯示「響鈴中」、鬧鐘卻被調低至幾乎靜音。
除了建議用戶關閉「螢幕注視感知」，以避免鬧鐘鈴聲意外被靜音。有內行達人推薦改使用iPhone內建「計時器」功能當作鬧鐘，只要「算好起床的時間」絕對會響，即使人臉緊盯著螢幕，時間一到自動響鈴、聲音也不會變小或靜音。
推薦連假輕鬆好幾天的民眾，擔心明天上班、上課被鬧鐘扯後腿，可以多設定iOS計時器，確保順利起床不再睡過頭。