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▲酷的夢在社群招募「企劃兼經紀助理」，不料竟引來大量批評。（圖／翻攝自FB 酷的夢- Ku's dream）

YouTuber「酷的夢」因在去年推出節目《中文怪物》爆紅，而日前他在社群招募「企劃兼經紀助理」，開出月薪4萬元起、每週可部分居家辦公等福利。不過由於他在徵才文三度強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容橫跨多種，遭網友狠酸他的行為是「慣老闆」。有網友提到李多慧去年徵助理的條件做對比，不僅有月薪4萬以上、機票能報銷3萬，還有滿一年生日獎金1萬元，讓許多粉絲忍不住直呼「這待遇太香了！」韓籍啦啦隊女神李多慧在去年頻道破百萬後，內容製作團隊宣布正式擴編，公開徵求全職助理和頻道執行企劃。其中，李多慧團隊開出的超有誠意福利制度也吸引眾人關注，像是入職滿1年後，員工將享有年終獎金，金額依年度表現，介於1至3個月薪資，此外公司還提供「機票補助+特別假」，最高補助可達台幣3萬元，就連生日禮金也將每年固定發放1萬元，另有服裝與配件補助，每年可申請最高2萬元，包含拍攝所需的衣物、鞋款與包包，婚喪喜慶相關的補助也一應俱全，可說是相當完善。但其實，酷開出的薪資也是4萬元起，職缺為「企劃兼經紀助理」，每週至少進辦公室兩天，其餘時間可部分居家辦公，主要是協助經紀人兼企劃「阿毛」處理日常業務，工作包含回覆廠商信件、溝通合作細節、處理行政與拍攝專案雜務、協助發想企劃與撰寫腳本，偶爾參與影片拍攝，條件看起來也並不差。然而，因為酷在徵才貼文中打了3次「玻璃心者不適合」，強調這份工作需要良好溝通能力、配合度高、能獨立完成交辦事項，加上工作內容橫跨企劃、經紀、行政與拍攝支援，模糊的工作界線，被網友狠酸根本是「4萬做10萬的工作」。不過也有部分網友認為酷提供的待遇已經相當好，只是助理卻還能拿到4萬元以上起薪，表示「強調玻璃心」只是提前為求職者打預防針，不認為酷的行為有何不妥。酷的夢去年因為《中文怪物》爆紅，節目找來100位外國參賽者，挑戰中文的理解能力、音調與語意，透過各種趣味的關卡進行淘汰，最終優勝者可獲得30萬元獎金以及「中文怪物」的稱號，播出後引起許多討論，還登上2025年YouTube年度熱門創作者。