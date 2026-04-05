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救援過程全紀錄

川普證實：這是一場「史詩級搜救」

美軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機在伊朗墜毀，機上2名飛行員均獲救。第二名飛行員在伊朗當局的搜捕下躲藏了兩天，最終在強大的空中掩護下被美軍部隊成功救出。美國總統川普（Donald Trump）發文直呼「我們救到他了」，並稱這是「美國歷史上最大膽的救援行動之一」。根據半島電視台報導指出，目前尚無關於執行任務部隊的具體資訊，但可以推測是特種作戰部隊所為。救援行動始於黑暗，結束於黎明。過程伴隨著戲劇性的激烈交火。據悉伊朗當局先前已知曉美軍研判的飛行員藏身處。救援任務是在對現場部隊極大威脅的情況下完成的。在營救完成後的撤離過程中，該名飛行員及搜救人員一度仍處於危險之中。美國政府官員就在剛才正式證實，該名飛行員已安全撤離伊朗，脫離險境。美媒Axios引述三名美國官員說法，4日的救援行動由一支專門的突擊隊執行，並配備了強大的空中掩護。美軍發射了密集的火力壓制敵軍，目前所有部隊均已撤離伊朗。該名飛行員為武器系統官（WSO）。官員透露，他在3日彈射跳傘後受傷，但仍能行走，並在伊朗西南部的山區躲避追捕超過一天。對美軍而言，戰機被擊落是最糟糕的劇本，因為伊朗革命衛隊（IRGC）當時也正全力搜尋這名美軍官員。最終，兩名飛行員均透過特種部隊在伊朗境內的行動獲救。兩名消息人士透露，F-15飛行員與武器系統官在週五彈射後，均透過通訊系統取得了聯繫。飛行員在戰機被擊落數小時後獲救。行動中，伊朗擊中了一架美軍黑鷹直升機並導致機組人員受傷，但該機仍能繼續飛行。而武器系統官則是花費了超過一天才定位並救出。4日定位成功後，救援行動隨即展開，而伊朗革命衛隊也派遣部隊前往該區試圖攔截。消息稱，美國空軍戰機對伊朗部隊進行了轟炸，以阻止他們接近救援區域。川普總統及其高層團隊在白宮戰情室全程監控了這場行動。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social） 上證實了救援成功的消息，他透露該官員是一名上校，「受了傷，但並無大礙」。他在文中直呼「我們救到他了！」（WE GOT HIM!），並表示「 我的美國同胞們，在過去的幾個小時裡，美國軍方為我們一位優秀的機組官員執行了美國歷史上最大膽的搜救行動之一。這位官員同時也是一位備受尊敬的上校，我非常激動地告訴大家，他現在已經平安無事！」川普在隨後的聲明中提到更多救援行動的細節。他透露， 美軍全天候監控這位武器系統官的位置，並精密籌劃營救行動，並派遣了「數十架配備世界上最致命武器的飛機」前往接回他。川普強調：「我們能夠在沒有任何一名美國人死亡甚至受傷的情況下完成這兩項行動，再次證明我們對伊朗領空已取得了壓倒性的空中霸權與優勢。」