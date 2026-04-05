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▲「STILL 我在這裡」巡迴音樂會5000人觀眾參與。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會）

林道遠沒爸沒媽、被潑紅漆討債！搖身變千萬房仲

▲林道遠（如圖）成為千萬房仲，成功翻轉人生，甩開陰霾。（圖／藝起發光提供）

38歲藝人林道遠因參演《新兵日記》爆紅，近年淡出演藝圈、投入教會工作與活動，昨（4）日他飛到馬來西亞古晉，出席「藝起發光」教會所舉辦的「STILL 我在這裡」巡迴音樂會，在5000人觀眾面前，痛哭揭開童年瘡疤，從小在破碎家庭長大，目睹家門被討債集團潑滿紅漆，且威脅爺爺奶奶的安全，林道遠一邊害怕，一邊心想，「我一定要勇敢起來，我要保護他們。」淚流不止。林道遠站在台上，燈光灑落，娓娓道來屬於自己的人生故事，從小成長由爺爺奶奶照扶長大，媽媽在他出生時便離家，父親因罹患小兒麻痺且誤交損友，導致債務累累，家中狀況始終不穩定，林道遠沉痛地回憶國中時的情景，一次放學回家，家門口被潑滿紅漆，「我一輩子忘不了，當時只能拿著白漆一筆一筆把羞辱蓋掉。」為了保護年邁的爺爺奶奶，林道遠被迫收起恐懼、勇敢長大，曾落魄到在龍山寺、車站一帶尋找流浪的父親，只求對方平安，他曾無數次自問：「為什麼別人有完整的家庭，而我卻生在破碎裡？」直到21歲那年，在一次教會的特會中，林道遠形容自己第一次清楚感受到神的愛，開始重新對生活抱有希望，對生命點燃熱情。「好像從小最缺乏的父愛和母愛，在那一瞬間全部被填滿了。」如今的林道遠，與太太靜香育有一雙兒女，家庭幸福美滿，在事業上，夫妻倆展現驚人業務力，從2024年投入房仲業，去年千萬業績在手，今年才截至4月，林道遠已個人售出 6間房，靜香則賣出4間，業績再度衝破上千萬元，林道遠成功翻轉人生，甩開陰霾。