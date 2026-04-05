一粒加入台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」2年多，人氣居高不下，IG至今累計43萬人追蹤，她近日分享一組穿細肩帶內衣，留著新髮型的照片，球迷熟悉的空氣瀏海消失不見，取而代之的是中分長直髮，整個人煥然一新，散發性感韻味，粉絲大呼：「超級誇張」、「不一樣了！」
一粒瀏海消失換新髮型 本人：不一樣的感覺
昨（4）日，一粒更新IG貼文，放上一系列新髮型的美照，只見她捨棄過往標誌的空氣瀏海，改為一頭中分過腰黑長髮，大片額頭露出，整張臉的五官更為深邃，上半身穿細肩帶小可愛入鏡，小秀白皙香肩和側身線條，黑衣與黑髮讓膚色更顯白。
微風吹拂一粒的秀髮，使照片飄逸滿滿仙氣，配文寫道：「不一樣的感覺！快到開幕賽了！好期待跟你們見面！」粉絲大讚：「好偉大的一張臉」、「好好看」、「完全韓星吧」、「黑色細肩帶太誘」、「太辣了吧」、「好正，我戀愛了！」
一粒昨晚在限時動態開放粉絲提問，有人好奇怎麼會突然換髮型，她笑說：「也不算換吧！只是把瀏海打開，它隨時會關回去，瀏海派的請不要緊張！」有粉絲問「知道自己長得很漂亮嗎」，一粒回覆：「你們不跟我說的話我就不知道！」面對問她是否考慮剪短髮，以及呼籲千萬不要剪短髮的留言，她笑回：「你們兩個打一架唄！」
被嚴苛鄉民封台鋼門面 多益960分還雙主修畢業
一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」等封號，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。
外型亮眼的一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，而私下的一粒也熱愛繪畫、塗鴉，說是才貌兼備的女神一點也不為過。
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子、中職新女神、小黑嘉嘉
生日：1999年4月22日
年紀：26歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平
資料來源：ɪʟɪ 一粒IG
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昨（4）日，一粒更新IG貼文，放上一系列新髮型的美照，只見她捨棄過往標誌的空氣瀏海，改為一頭中分過腰黑長髮，大片額頭露出，整張臉的五官更為深邃，上半身穿細肩帶小可愛入鏡，小秀白皙香肩和側身線條，黑衣與黑髮讓膚色更顯白。
微風吹拂一粒的秀髮，使照片飄逸滿滿仙氣，配文寫道：「不一樣的感覺！快到開幕賽了！好期待跟你們見面！」粉絲大讚：「好偉大的一張臉」、「好好看」、「完全韓星吧」、「黑色細肩帶太誘」、「太辣了吧」、「好正，我戀愛了！」
一粒昨晚在限時動態開放粉絲提問，有人好奇怎麼會突然換髮型，她笑說：「也不算換吧！只是把瀏海打開，它隨時會關回去，瀏海派的請不要緊張！」有粉絲問「知道自己長得很漂亮嗎」，一粒回覆：「你們不跟我說的話我就不知道！」面對問她是否考慮剪短髮，以及呼籲千萬不要剪短髮的留言，她笑回：「你們兩個打一架唄！」
一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」等封號，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。
外型亮眼的一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，而私下的一粒也熱愛繪畫、塗鴉，說是才貌兼備的女神一點也不為過。
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子、中職新女神、小黑嘉嘉
生日：1999年4月22日
年紀：26歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平
資料來源：ɪʟɪ 一粒IG