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▲台中秋紅谷公園2026年首度列入統計，就登上台中景點排行第三名。（圖／信義房屋提供）

2026台中最強景點再創紀錄！公益路商圈提前封王

2026年台中景點觀光人次排行（2026年1月）

▲台中最強景點「公益路商圈」每年都會發生幾次懸日現象。（圖／觀旅局提供2025.12.22）

公益路商圈保住台中最強景點名號！9月還有懸日可以看

台中市公益路商圈懸日觀賞時間

台中市2026年最強景點排行出爐了！根據觀光署最新公布2026年的遊客統計數據，台中冠軍景點「公益路商圈」單月間吸引308萬遊客到訪，再度刷新紀錄、甩開其他對手，幾乎提前預告連霸冠軍。此外，老牌景點逢甲夜市也在1月跌回第5名位置。根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年1月台中最強景點，去年冠軍再度佔據第一，1月吸引308萬人次到訪，第二名則是一中商圈，其餘台中景點排名如下：這份最新榜單中，公益路商圈再度與其他競爭對手拉開不小差距，幾乎是再度提前預訂2026年台中最強景點，除此之外，秋紅谷生態公園首度列入統計，就直接衝上第三名位置，再加上大甲鎮瀾宮1月份香火鼎盛，也讓逢甲夜市再度跌到第5名位置。事實上，台中市西區的「公益路商圈」從2025年列入觀光署統計之後，就一直佔據了台中最強景點的名號，甚至在全台灣最強景點當中名列第三，街道型商圈吸引人潮的能力極強。公益路商圈除了是台中市餐廳的一級戰區之外，每年都還會有「曼哈頓懸日」可以拍攝，2026年台中公益路的懸日現象還會有三次，於9月18日至20日連續3天發生，完整時間如下：下一次不妨在懸日發生時前往公益路商圈，親眼見整個街道變成金黃色的絕美奇景！