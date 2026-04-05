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▲酷公開徵人，但內容卻被網友批評是慣老闆的行為。（圖／酷的夢IG@kudream）

YouTuber「酷的夢」日前在社群招募「企劃兼經紀助理」，因文中多次強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容界線模糊，而遭批是「慣老闆」的行為。但其實，另一位百萬網紅Joeman（九妹），也曾在2022年徵人時，挨轟是慣老闆，不過Joeman當時直接正面回應，不只公開薪水制度，還透露員工年終跟獎金合計6個月以上，每位年薪皆是破百或近百萬。而Joeman超理性的解釋，火速讓全網推爆，瞬間反轉輿論。Joeman在2022年貼出工作室徵才消息，開出薪資4萬元起，不料卻被一名網友狠酸是慣老闆，認為就算是資深有經驗的人，也只有這種薪水。Joeman也親自回應，表示若是有經驗的人，「那薪資一定是以他前一份工作的薪資之上去談，年終兩個月跟各種獎金也只是保底」，業績好也會上加。Joeman還公布員工的薪資，強調4位正職員工領的年終跟獎金合計6個月以上，每位年薪皆是破百或近百萬，「這樣的薪資說真的當然難以跟科技業比，但以媒體業來說我自認不算慣老闆」，超理性回應被全網推爆，紛紛直呼「好想應徵」、「這老闆都不會發生在我身邊」。而在去年，Joeman公開於社群徵正職攝影師、剪輯師，薪資待遇5萬元，但會依能力調整，並保證年薪14個月，每半年發放績效獎金。而這次的待遇則瞬間引發大讚，「待遇不錯欸」、「這個世道，還肯徵正職就給推」、「感覺零零總總加起來也年薪百萬了」。酷日前在社群招募「企劃兼經紀助理」，開出月薪4萬元起，每週至少進辦公室兩天，其餘時間可部分居家辦公，主要是協助經紀人兼企劃「阿毛」處理日常業務，工作包含回覆廠商信件、溝通合作細節、處理行政與拍攝專案雜務、協助發想企劃與撰寫腳本，偶爾參與影片拍攝，條件看起來也不差。然而，因為酷在徵才貼文中打了3次「玻璃心者不適合」，強調這份工作需要良好溝通能力、配合度高、能獨立完成交辦事項，加上工作內容橫跨企劃、經紀、行政與拍攝支援，模糊的工作界線，被網友狠酸根本是「4萬做10萬的工作」，還直呼他的行為是慣老闆。不過也有部分網友認為酷提供的待遇已經相當好，只是助理卻還能拿到4萬元以上起薪，表示「強調玻璃心」只是提前為求職者打預防針，不認為酷的行為有何不妥。