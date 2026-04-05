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▲中科院與美商李奧納多公司簽約，合作升級M60A3戰車砲塔。（圖／中科院提供）

陸軍雖然向美國採購108輛M1A2T戰車，預計今年6月前交付完畢。由於陸軍仍有400多輛服役超過40年的M60A3戰車，中科院推動M60A3戰車射控系統性能提升案，去年與義商李奧納多子公司的Leonardo DRS簽署合作備忘錄，就現役陸軍M60A3戰車提升射控系統，預計5月19日實施實彈射擊測試。根據政府部門發佈的射擊通報，陸軍裝訓部將於5月19日，在新竹新豐地區實施裝甲車輛的實彈射擊訓練，並發佈海空域管制範圍，這項射擊通報分送的單位，除了軍警海巡丶農漁單位之外，還包括中科院與科技部。美軍在1970年代末期至1980年代初期引進M60A3 TTS戰車，由於當時美軍已選定M1戰車作為下一代主力戰車，因此M60A3被美軍視為M1戰車大量服役前的過渡性車型。1991年波斯灣戰爭結束後，美軍不想將準備除役的M60A3從中東運回國，因而賣給台灣，一共採購460輛。戰車性能評比主要項目為火力、防護力與機動力，國軍的CM11與M60A3戰車都不是共軍新型99式主力戰車對手，M60A3與CM11戰車都採用鑄造裝甲，缺乏新一代戰車的複合式裝甲，105公厘戰車砲也不是共軍125公厘戰車砲的對手。為了解決主力戰車整體性能不如人的困境，陸軍2015年時以代號「銳捷專案」建案，開始計劃引進M1A2戰車。雖然M1A2T戰車陸續返台成軍服役，但陸軍仍不放棄升級M60A3戰車升級計劃。去年9月「2025年臺北國際航太暨國防工業展」中，中科院與美國軍火商李奧納多（Leonardo DRS）公司簽約，合作升級M60A3戰車105公厘戰車砲塔與射控系統。中科院材料暨光電研究所所長翁炳國表示，M60A3升級觀瞄系統換成第三代的紅外線跟可見光的攝影系統，還包括雷射測距儀，讓M60A3戰車具備M1A2T一樣的夜間射擊功能。M60A3的防空槍塔也換成電動式遙控槍塔。雖然M60A3升級未更換120公厘主砲，也沒換裝馬力更高的引擎，但李奧納多認為，105公厘砲的火力已經可以足以應付大多數目標，瞄準軍火市場上有意升級M60戰車，卻無預算採購新一代主力戰車的客戶。