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前立委陳柏惟昨日宣布正式申請加入民進黨引發熱議，對此其好友卓冠廷今（5）日表示，於公於私都認為是好事，對自己而言非常期待，對於外界好奇是否投入2026縣市長或議員選舉，說明黨內有2年條款，初選選舉，候選人必須在2024年12月24日前入黨，但徵召並不在此限，無論其未來選擇在哪個戰場衝鋒陷陣，2026或2028或更遠的將來，「都會給予他最堅實、最大的支持！」對於陳柏惟申請加入民進黨，卓冠廷表示，於公於私都認為是好事，陳柏惟跟自己是多年並肩作戰的盟友，「對我個人而言，我非常期待」。於公，陳柏惟是這個世代不可或缺的「超級戰將」，有地方服務的經驗，也有極強的論述能力，同時黨內的資源與基礎，也能讓他未來的政治議題與理念推動，擁有更穩固的後盾 。外界好奇是否投入2026縣市長或議員選舉，卓冠廷說，依據黨內2年條款，若要參與 2026 年底的縣市長或議員初選選舉，候選人必須在2024年12月24日前入黨，但徵召不在此限。卓冠廷說，無論陳柏惟未來選擇在哪個戰場衝鋒陷陣，2026或2028或更遠的將來，都會給予最堅實、最大的支持， 一起期待，這位戰將在新的起點上，繼續為台灣拚出好成績。