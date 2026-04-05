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味全龍昨戰面對台鋼雄鷹，前大聯盟強投黃暐傑於第八局登板，面對6名打者僅解決2人，被打出2安打、2保送，最終失3分下場，球隊最終在握有最多6分領先狀況下被逆轉吞敗，黃暐傑帶著旅美上到大聯盟的漂亮資歷回歸中職，去年季中選秀會被味全龍首輪選進，下半季出賽8場、包含1次先發，投8局被打出10安打、6次保送，防禦率高達7.88，今年開季一軍，首戰對中信兄弟投出3上3下，狀況似有好轉，但昨天又遭到台鋼雄鷹打線狙擊。葉君璋坦言，黃暐傑近況不是那麼穩定，好跟不好的球落差比較大，如何維持一定水準是他回歸中職後的主要課題，「這種心態上，有時候讓他出來丟，感覺他好像對自己沒有很放心的感覺。我覺得可能從心理部分去調整，應該會比較好。」此外，葉君璋也透露昨戰賽後有人事異動，李致霖、吉力吉撈·鞏冠下二軍，前者昨戰登板也有丟分，後者則是膝蓋不適，「膝蓋明天要檢查，球季才剛開始，不用急，先確定他腳沒事就好。」