現象級陸劇《逐玉》中飾演武安侯謝征的張凌赫，與田曦薇飾演的樊長玉圈粉無數，人氣暴漲400萬粉絲。而他與BLACKPINK成員ROSÉ，雙雙代言的PUMA在捷運中山站開幕「H-STREET 潮流得來速」快閃店，粉絲有機會體驗同款不同色的新薄底鞋、並同框打卡熱點。現場直擊ROSÉ巨型打卡牆、搶眼招牌等陳列，消費還有優惠大禮包可以拿。
《逐玉》張凌赫同款！代言PUMA快閃店登陸捷運中山站
PUMA表示，《逐玉》男主角張凌赫代言的同鞋款話題新作，悄悄登台！掀起薄底鞋熱潮的PUMA，選在捷運中山站南西商圈開幕「H-STREET 潮流得來速」快閃店。
最新發表「H-STREET隨型鞋」，是致敬90年代競速基因的經典新作，揉和復古田徑魂與當代街頭語言，演繹「GRAB & GO」隨手可得、一抓就型的穿搭美學。
不只因全球品牌大使ROSÉ欽點為私服最愛，而從巴黎時裝週一路橫掃至首爾聖水洞；還因網羅《逐玉》男主角張凌赫上腳，而讓眾多劇迷粉絲都興奮不已。
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊PUMA「H-STREET 潮流得來速」快閃店現場，發現有機會與張凌赫與ROSÉ的潮流相片同框打卡。
雖然張凌赫形象照中示範的「H-STREET隨型鞋」咖啡色，目前尚未在台灣販售，但現場多款包括銀光黑、銀光白、銀光綠等時髦新色都搶先亮相，還可以試穿擁有。
PUMA「H-STREET 潮流得來速」！打卡大禮包一覽
不只有《逐玉》爆紅的武安侯張凌赫，即日起至4月26日，PUMA「H-STREET 潮流得來速」快閃店整體以銀色基底碰撞銀光綠，摩登未來感超搶眼。現場設有ROSÉ巨型打卡牆，民眾可體驗潮流「得來速」：
1、窗口點餐：領取號碼牌，選擇喜歡的鞋款顏色與尺寸。
2、搶先試穿：根據叫號，搶先體驗H-STREET輕盈腳感。
3、明星同款：若喜歡即可領取商品取貨卡，前往新光三越南西一館PUMA櫃位完成購買。
大家還可在PUMA「H-STREET 潮流得來速」快閃店，點餐區、外帶窗口、得來速招牌、及充滿未來感的H-STREET陳列櫃等亮點設計處拍照打卡，分享至IG或Threads並 #PUMATAIWAN，可獲得體驗「拍印機」乙次，解鎖客製化相框並現場印製潮流相片；完成購物體驗，還直接贈送「台灣限定ROSÉ迷你燈箱招牌」與「客製化帆布袋的限量大禮包」。
PUMA H-STREET 潮流得來速 限定快閃店 資訊
時間：4月3日（五）～4月26日（日）12:00-20:00
地址：心中山廣場（中山捷運站4號出口旁）
Nike：男神許光漢加入！帥秀Moon Shoe
而Nike則公布，找來男神許光漢加入合作，最新釋出的形象照穿上經典跑鞋Moon Shoe復刻款，保留手工質感與極簡輪廓，許光漢表示：「我平常的穿搭比較簡單，所以像 Moon Shoe 這樣經典又乾淨的設計，其實很容易就能融入日常，也會讓整體更有個性。」
Nike「Moon Shoe運動鞋」售價3600元，首發黑白配色，即將於4月3日搶先在官方頂級球鞋發售平台Nike SNKRS上市；爾後Nike官網陸續上架。
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PUMA表示，《逐玉》男主角張凌赫代言的同鞋款話題新作，悄悄登台！掀起薄底鞋熱潮的PUMA，選在捷運中山站南西商圈開幕「H-STREET 潮流得來速」快閃店。
不只因全球品牌大使ROSÉ欽點為私服最愛，而從巴黎時裝週一路橫掃至首爾聖水洞；還因網羅《逐玉》男主角張凌赫上腳，而讓眾多劇迷粉絲都興奮不已。
雖然張凌赫形象照中示範的「H-STREET隨型鞋」咖啡色，目前尚未在台灣販售，但現場多款包括銀光黑、銀光白、銀光綠等時髦新色都搶先亮相，還可以試穿擁有。
不只有《逐玉》爆紅的武安侯張凌赫，即日起至4月26日，PUMA「H-STREET 潮流得來速」快閃店整體以銀色基底碰撞銀光綠，摩登未來感超搶眼。現場設有ROSÉ巨型打卡牆，民眾可體驗潮流「得來速」：
1、窗口點餐：領取號碼牌，選擇喜歡的鞋款顏色與尺寸。
2、搶先試穿：根據叫號，搶先體驗H-STREET輕盈腳感。
3、明星同款：若喜歡即可領取商品取貨卡，前往新光三越南西一館PUMA櫃位完成購買。
大家還可在PUMA「H-STREET 潮流得來速」快閃店，點餐區、外帶窗口、得來速招牌、及充滿未來感的H-STREET陳列櫃等亮點設計處拍照打卡，分享至IG或Threads並 #PUMATAIWAN，可獲得體驗「拍印機」乙次，解鎖客製化相框並現場印製潮流相片；完成購物體驗，還直接贈送「台灣限定ROSÉ迷你燈箱招牌」與「客製化帆布袋的限量大禮包」。
PUMA H-STREET 潮流得來速 限定快閃店 資訊
時間：4月3日（五）～4月26日（日）12:00-20:00
地址：心中山廣場（中山捷運站4號出口旁）
而Nike則公布，找來男神許光漢加入合作，最新釋出的形象照穿上經典跑鞋Moon Shoe復刻款，保留手工質感與極簡輪廓，許光漢表示：「我平常的穿搭比較簡單，所以像 Moon Shoe 這樣經典又乾淨的設計，其實很容易就能融入日常，也會讓整體更有個性。」
Nike「Moon Shoe運動鞋」售價3600元，首發黑白配色，即將於4月3日搶先在官方頂級球鞋發售平台Nike SNKRS上市；爾後Nike官網陸續上架。