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《逐玉》張凌赫同款！代言PUMA快閃店登陸捷運中山站

▲《逐玉》中飾演武安侯的張凌赫爆紅。（圖／翻攝自PUMA FB）

▲張凌赫為PUMA拍攝的形象照，穿著最新薄底鞋款。（圖／翻攝自PUMA FB）

《NOWNEWS今日新聞》記者直擊PUMA「H-STREET 潮流得來速」快閃店現場，發現有機會與張凌赫與ROSÉ的潮流相片同框打卡。

▲PUMA H-STREET鞋款售價2,980元，明星同款單品很親民。（圖／記者蕭涵云攝）

▲現場直擊代言明星ROSÉ與張凌赫拍立得好驚喜。（圖／記者蕭涵云攝）

PUMA「H-STREET 潮流得來速」！打卡大禮包一覽

PUMA H-STREET 潮流得來速 限定快閃店 資訊

▲PUMA H-STREET「潮流得來速」快閃店降臨中山。（圖／PUMA提供）

▲PUMA H-STREET「潮流得來速」快閃店可朝聖《逐玉》張凌赫同款，還有優惠大禮包可拿。（圖／翻攝自PUMA FB）

Nike：男神許光漢加入！帥秀Moon Shoe

現象級陸劇《逐玉》中飾演武安侯謝征的張凌赫，與田曦薇飾演的樊長玉圈粉無數，人氣暴漲400萬粉絲。而他與BLACKPINK成員ROSÉ，雙雙代言的PUMA在捷運中山站開幕「H-STREET 潮流得來速」快閃店，粉絲有機會體驗同款不同色的新薄底鞋、並同框打卡熱點。現場直擊ROSÉ巨型打卡牆、搶眼招牌等陳列，消費還有優惠大禮包可以拿。PUMA表示，《逐玉》男主角張凌赫代言的同鞋款話題新作，悄悄登台！掀起薄底鞋熱潮的PUMA，選在捷運中山站南西商圈開幕「H-STREET 潮流得來速」快閃店。最新發表「H-STREET隨型鞋」，是致敬90年代競速基因的經典新作，揉和復古田徑魂與當代街頭語言，演繹「GRAB & GO」隨手可得、一抓就型的穿搭美學。不只因全球品牌大使ROSÉ欽點為私服最愛，而從巴黎時裝週一路橫掃至首爾聖水洞；還因網羅《逐玉》男主角張凌赫上腳，而讓眾多劇迷粉絲都興奮不已。不只有《逐玉》爆紅的武安侯張凌赫，即日起至4月26日，PUMA「H-STREET 潮流得來速」快閃店整體以銀色基底碰撞銀光綠，摩登未來感超搶眼。現場設有ROSÉ巨型打卡牆，民眾可體驗潮流「得來速」：：領取號碼牌，選擇喜歡的鞋款顏色與尺寸。：根據叫號，搶先體驗H-STREET輕盈腳感。：若喜歡即可領取商品取貨卡，前往新光三越南西一館PUMA櫃位完成購買。大家還可在PUMA「H-STREET 潮流得來速」快閃店，點餐區、外帶窗口、得來速招牌、及充滿未來感的H-STREET陳列櫃等亮點設計處拍照打卡，分享至IG或Threads並 #PUMATAIWAN，時間：4月3日（五）～4月26日（日）12:00-20:00地址：心中山廣場（中山捷運站4號出口旁）而Nike則公布，找來男神許光漢加入合作，最新釋出的形象照穿上經典跑鞋Moon Shoe復刻款，保留手工質感與極簡輪廓，許光漢表示：「我平常的穿搭比較簡單，所以像 Moon Shoe 這樣經典又乾淨的設計，其實很容易就能融入日常，也會讓整體更有個性。」