清明連假屋漏偏逢連夜雨，不僅超強鋒面灌雨，深夜還發生芮氏規模5.7地震，幾乎全台有感，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，明（6）日連假最後一天還會有另一波鋒面接近，降雨熱區落在「台中以北」，經過昨天雨勢後，山區土石都已成飽和狀態，「台中以北山區、竹苗」一定要別注意土石鬆動帶來的風險。
據中央氣象署統計，昨日至今天上午9時，台灣累積雨量最多的地方是「苗栗大河」達385毫米，其次依序是「新竹五峰國小」321.5毫米，「台中大雪山」257毫米，「桃園高坡國小」166.5毫米，主要以中部以北、竹苗及台中降雨最明顯。
氣象署地震測報中心則提及，今天凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，最大震度4級、18縣市有感，是2026年迄今最大地震，清晨5時23分，花蓮近海又再出現規模4.8的餘震，未來3天內不排除有「規模5至5.5的餘震」。
賈新興說明，今天的天氣比預期穩定許多，算是一個空檔期，不過今天晚上至明天（4/6）傍晚，隨著新一波鋒面接近，台南以北、宜花都有局部短暫雨，周二（4月7日）開工鋒面通過，台中以北整天都有局部短暫雨，且會有局部較大雨勢出現，周三（4月8日）後才逐漸放晴。
賈新興強調，清明節鋒面已經替各地累積許多雨量，下波鋒面預估雨勢最明顯的地區還是台中以北，在降雨土石鬆軟，又有地震雙重影響下，周二天氣最不穩時，「台中以北山區、竹苗」一定要別注意可能有土石流，尤其竹苗一帶有許多露營區和山區活動，務必要時刻關注天氣預報、避免前往。
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氣象署地震測報中心則提及，今天凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，最大震度4級、18縣市有感，是2026年迄今最大地震，清晨5時23分，花蓮近海又再出現規模4.8的餘震，未來3天內不排除有「規模5至5.5的餘震」。
賈新興強調，清明節鋒面已經替各地累積許多雨量，下波鋒面預估雨勢最明顯的地區還是台中以北，在降雨土石鬆軟，又有地震雙重影響下，周二天氣最不穩時，「台中以北山區、竹苗」一定要別注意可能有土石流，尤其竹苗一帶有許多露營區和山區活動，務必要時刻關注天氣預報、避免前往。