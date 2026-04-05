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美國空軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗境內墜毀，機上兩名機組人員彈射逃生，其中一名失聯的飛官稍早已被尋獲，美國總統川普發文強調該名軍官安全，美媒稍早也引述官員說法，談到了24小時內驚心動魄的搜救故事。BBC昨日指出，美軍展開戰鬥搜救任務（Combat Search and Rescue，簡稱CSAR），派出特殊部隊登陸伊朗搶人，與一般的搜救任務不同，CSAR發生在「敵對」或「具主權爭議」的環境中，在某些情況下任務得深入敵軍深處，一位前空降搜救中隊指揮官指出，像伊朗這次的行動，至少需要24名空降搜救員搭乘黑鷹直升機搜尋該區域。美媒Axios引述三名美國官員說法，其中一名官員表示，週六的行動是由一支特種突擊隊在大量空中掩護下進行的，美軍發動了猛烈的火力攻擊，目前所有部隊都已撤出伊朗。F-15 飛行員和武器系統操作員在周五彈射後透過通訊系統取得了聯繫。一位高級政府官員告訴 Axios，在找到這名武器系統官員之前，中央情報局（CIA）發起了一場欺騙行動，在伊朗境內散佈消息稱，美軍已經找到了他，並且正在嘗試從地面撤離。CIA利用「獨特能力」搜尋其下落。該官員表示，「這就像在乾草堆中找針，但這一次，是一位勇敢的美國軍人在山間縫隙中隱藏，肉眼難以察覺，唯有CIA的能力才能找到。」CIA將其精確位置通報給五角大廈、美軍與白宮，隨後川普下令立即展開救援任務。兩名美國官員表示，伊斯蘭革命衛隊也已派出部隊前往該地區，試圖阻止救援。美國空軍戰機對伊朗部隊發動空襲，以阻止其接近目標區域。《紐約時報》也提到引述兩位官員說法提到這次行動的細節，指出這場驚心動魄的軍事行動動用了炸彈和武器，目的是阻止伊朗軍隊接近失蹤軍官藏身之處。他們還透露，這名軍官被困時，只有一把手槍可以自衛。兩名官員透露，飛行員獲救後，兩架用來運送救援人員的美國運輸機被困在伊朗一處偏遠基地。隨後，三架新飛機飛抵基地，接走了美國救援人員和獲救軍官，而那​​兩架運輸機則先行摧毀，以免落入伊朗手中。福斯新聞也引述美國官員說法提到，彈射後的武器系統操作員(WSO)，使用「SERE」（生存、躲避、抵抗和逃脫）訓練來躲避伊朗追捕，美國空軍傘兵救援人員和多層精銳救援部隊參與了這項複雜且多工的任務，美軍先占領了當地可供飛機起降的機場跑道，但在撤退時，有兩架C-130運輸機無法在臨時挺進機場起飛 ，美軍再另外派出三架飛機馳援，並迅速銷毀了動彈不得的運輸機。