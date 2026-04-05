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▲王齊麟（如圖）為比賽暫時離開家，陳詩媛在IG曬父子合照。（圖／陳詩媛IG@10yuan.0424）

羽球雙打奧運金牌國手王齊麟和陳詩媛（十元）在2025年6月登記結婚，10月宣布女方懷孕，並在上個月20日順利誕下兒子「Rally」。但不料兒子才誕生沒幾天，王齊麟就在昨（4）日透露，要為了「2026年亞洲羽球錦標賽」暫時離開家人，而陳詩媛也PO出父子合照，笑喊「很怕被嬰兒忘記的爸爸」。王齊麟在當了兩周的新手爸爸後，昨日透露為了「2026年亞洲羽球錦標賽」出發，暫時要離開老婆跟兒子，言語中流露出滿滿不捨。但與王齊麟的心情不同，陳詩媛似乎沒有受到影響，發出一張王齊麟跟兒子的合照，只見王齊麟一臉燦笑，兒子卻睡得非常熟，極大反差讓網友笑翻，陳詩媛也笑說：「要去比賽了，很怕被嬰兒忘記的爸爸」。事實上，王齊麟要出發前，就發出動態，先是感謝大家一起分享他們的幸福與喜悅，並對陳詩媛喊話「辛苦老婆大人」。除此之外，當了兩周新手爸爸的他，也曬出兒子拿著迷你羽球拍的可愛萌照，不捨表示：「兒子要乖乖等我回來，老爸要努力去幫你賺奶粉錢了」，流露出滿滿不捨。王齊麟與陳詩媛在3月20日，迎來兒子Rally，王齊麟也在粉專公布當爸的喜訊，他還透露自己中午才在悠哉吃披薩，下午做個產檢兒子就提前來報到，由於當天正逢土地公生日，他說：「連出生的日子都要自己選，很有個性喔，還跟土地公爺爺同一天，很會～」此外，王齊麟也感謝辛苦的老婆陳詩媛，「看妳每天都睡得不安穩，上下床都很痛，真的很心疼，現在終於卸貨了，母子都平安就是最大的幸福，謝謝妳跟我一起開啟人生的新篇章，未來的路我們一起努力，我也會擔起這個家的責任，愛妳老婆！愛你Rally！」