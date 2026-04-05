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聖地牙哥教士對戰波士頓紅襪，九局上教士靠著安打串連，率先取得領先，教士九下推派守護神米勒（Mason Miller）上場關門，上場火球連發連飆出3K，用11球讓對手三上三下，展現王牌守護神超強架勢。米勒今天投11球上演3上3下，收下救援成功，製造紅襪打者4次揮空。其中滑球7球均速87.6英哩，四縫線速球2球均速101英哩、最速101.5英哩（163公里），然而最可怕的是他的變速球，均速竟高達95.7英哩（154公里）。米勒今天投2顆變速球，全部拿來面對左打的吉田正尚，最後用96.1英哩（約155公里）外角變速球讓他揮空三振。然而這也是吉田正尚本季的第六場登板，安打仍未開張，也令不少日本球迷擔憂。根據教士農場記者指出，這顆變種變速球在球探評分中達到完美的滿分80分，米勒183公分的出手高度，搭配上只有0.2吋的垂直位移，製造打者視覺上極大的下墜效果，再加上19.6吋（近50公分）的橫向位移與的2187轉的高轉速，完全令打者無法招架。米勒這顆變速球，也讓美國知名分析師、棒球網紅「棒球忍者」佛里德曼（Rob Friedman）在X上直言：「96.1英哩變速球還有近20吋的位移，不公平。」