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美國總統川普威脅稱，如果伊朗不達成協議，將會讓伊朗遭受地獄般的懲罰，但伊朗方面不甘示弱，對美國發出一樣的警告，揚言以地獄回敬招待美國，並預告要給美國和以色列一個「大驚喜」。川普周六在Truth Social上重申，「還記得我曾給伊朗十天時間，達成協議或開放荷姆茲海峽。時間快到了，還有48小時，地獄就會降臨到他們身上。」伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）則透過國營媒體發出聲明，警告以色列和美國，如果敵對行動升級，該地區將「變成人間地獄」。軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）威嚇，「如果敵對行動升級，整個地區將變成你們的地獄；戰勝伊朗伊斯蘭共和國的幻想，將使你們深陷泥淖之中。」根據與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社報導，一位伊朗高級安全官員強調，伊朗正按照計劃和目標向前推進，並誓言要給美國和以色列侵略者一個「大驚喜」。伊朗高級官員在接受黎巴嫩真主黨旗下邁亞丁電視台（Al-Mayadeen）訪問時嗆聲，美國對伊朗的軍事行動失敗，尤其是在伊朗擊中多架美國飛機之後，川普已轉而利用媒體，試圖彌補美軍在戰場上的弱勢，甚至將橋樑等設施列入美國的目標清單。他強調，「我們為美國和以色列政權準備了一個重大驚喜；只需要一點時間。當然，他們在伊朗南部的行動，可能會讓時間站在我們這一邊。」他補充說，伊朗已在不對稱戰爭方面學到如何有效消耗敵人，並表示「即使在今天，美國也未能實現其快速且輕鬆的戰爭策略（對抗伊朗）。」伊朗聯合軍事指揮部指揮官阿里阿巴迪（Gen. Ali Abdollahi Aliabadi）週六晚間回應川普再次發出的威脅時表示，如果伊朗的基礎設施遭到攻擊，「地獄之門將向你們敞開」，阿里阿巴迪還威脅要攻擊美軍在該地區使用的所有基礎設施。