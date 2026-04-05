我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍昨戰於主場天母棒球場被台鋼雄鷹6：7逆轉吞敗，當家重砲吉力吉撈・鞏冠第六局膝傷退場，總教練葉君璋稍早受訪透露他目前膝蓋仍有腫脹，明（6）日將進一步檢查，會先放下二軍觀察，此外，他也針對李凱威開季慢熱狀況回應，透露他腳一直有狀況，「他（李凱威）因為腳有問題，一直在復健，今年春訓本來就比較慢。」味全龍昨日因牛棚失守輸球，還傷到主力戰將吉力吉撈・鞏冠，他於6局上守備時處理魔鷹擊出的一壘方向滾地球，撲接後完成傳球抓到出局數後就抱著左膝，最後提前退場。總教練葉君璋也透露吉力吉撈膝傷，今早觀察還在腫脹，明天球隊會安排進一步檢查，「所以先讓他休息、移出一軍名單。球季才剛開始，不用急，先確定腳沒問題比較重要。」另外，味全龍今日再戰台鋼雄鷹，也調整先發打線，開季前剛簽下破億合約的主力二壘手李凱威，確定被移出先發，由張政禹頂替。葉君璋透露原來是腳一直有傷，從秋訓開始就有狀況，導致整個春訓不完整，「他（李凱威）今年春訓本來就比較慢，因為腳有問題，一直在復健，原因還是出在這裡。」至於為何沒有進入傷兵名單，葉君璋透露，整體仍肯定李凱威上場的整體價值，「他除了打擊之外，其他各方面都可以幫助球隊。」