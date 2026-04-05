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▲受鋒面影響，昨日至今天上午9時，全台累積雨量顯著，特別是竹苗地區。（圖／中央氣象署）

春雨鋒面「來得快去得快」 對水庫水情幫助有限

▲清明連假最後一天，新一波鋒面接近，中部以北降雨機率高，周二開工全台多雨。（圖／中央氣象署）

準備迎接少雨環境 今年缺水機率高

▲據水利署統計，比較3月29日與4月5日全台各地水情，翡翠水庫從88.2%降至至87.2%；石門水庫蓄水率從53%回升至60%。（圖／水利署）

清明連假遭逢「最強春雨鋒面」襲台，昨（4）日大量降雨後，明後天（4月6日至4月7日）將有新一波鋒面再帶來雨勢，看似對台灣水情能帶來幫助，不過氣象專家賈新興表示，這兩波都只是「一時解渴」，考量到「鋒面影響時間太短」和「4月8日起開啟少雨模式」，台灣水庫水情仍需民眾節約、珍惜。賈新興向《NOWNEWS》記者指出，「這波春雨竹苗相對是降雨最顯著水庫進帳也不錯，其它地區的水庫也有進帳，然而之前各水庫的蓄水仍有限，這波春雨的幫助有限，只是解一時之渴。」賈新興說明，理想的「春雨」是北方冷空氣與南方暖氣流交會，在台灣上空形成鋒面，但前期南風偏強，北方勢力被往回推，導致鋒面大多在台灣北部海面；而清明連假的鋒面，則是北方冷空氣較強，所以才有機會壓到台灣，但「來得快去得快」，雨下個1天馬上又趨緩。雖然滯留型鋒面可能帶來淹水災情，但另一面向是水庫能有許多進帳；賈新興強調，連假最後一天、開工日的鋒面，目前看起來仍是「移動型鋒面」，且結構比周六的鋒面弱，降雨熱區在台中以北，對水庫來說依舊只是短暫止渴。賈新興也提及，從周三開始，預估一路到5月20日，台灣的降雨訊號都偏弱，將迎接一段非常長「高溫少雨」的環境，缺水機率並不低，民眾平時應養成節約用水、用電、減碳、減塑、減少剩餘食物等習慣。據水利署資料，比較3月29日與4月5日全台各地水情，翡翠水庫從88.2%降至87.2%，石門水庫蓄水率從53%回升至60%，寶二水庫蓄水率從23%回升至26%；台中德基水庫從57.84%回升至57.99%，中南部水庫挹注效率則不顯著，曾文水庫蓄水率仍從26.02%降至22.46%。