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▲自從1981年6月23日鴿子Sugar出生以來，飼主奧倫德就一直照顧著牠。（圖／金氏世界紀錄官網）

世界最長壽的鴿子究竟多少歲？世界金氏世界紀錄官網認證，在田納西州的44歲白鴿「Sugar」，在去年9月4日以44歲又72天的高齡，成為全球「人工飼養最長壽的鴿子」，比原先紀錄保持者多了15歲，年齡也比平均「鴿齡」多了兩倍。根據金氏世界紀錄官網認證，這隻不平凡的鴿子在去年以44歲又72天的年齡打破紀錄，飼主是77歲的男子奧倫德（Dewayne Orender），他已飼養Sugar長達四十多年。每天早上九點，奧倫德會掀開鳥籠的遮光罩，叫醒他最好的朋友Sugar，這隻鴿子會等待早餐到來，並一一將食物吃光，接著來到沙發上陪奧倫德一起看電視，Sugar不時會隨著音樂節奏踏動小腳。自從1981年6月23日這隻小小的鴿子出生以來，奧倫德就一直照顧著Sugar，奧倫德當時從友人手中獲贈一隻從魔術秀退役的雄鴿，他取名為Luther，之後又從寵物店買了一隻母鴿，取名為Gidget，—幾週後，他在牠們的籠子裡發現了兩顆小蛋，Sugar就是其中一顆。另一隻小蛋後來也孵化成白鴿，名叫Goldie，奧倫德將牠送給另一名善心人士飼養。Sugar在1990年代曾有一位親密伴侶名叫Rose，不幸的是，她在1996年因自然原因去世。Sugar和飼主奧倫德都非常喜歡音樂，每當Sugar聽到旋律時，牠就會隨節奏踏腳，讓奧倫得十分開心。奧倫德提到，自己從事音樂產業已經超過50年，「牠甚至出現在我兩支音樂影片裡，在牠40歲生日時有牠的畫面，還有歌曲《God’s Spotlight》中也出現，我還告訴牠，這首歌牠也算是共同創作者，因為是牠帶給我靈感。」這隻老鴿子也很愛看電視，包括《早安美國》、《凱莉克萊森秀》。奧倫德透露，Sugar也喜歡一起看烹飪節目，每當食譜提到「Sugar（糖）」時，牠總是會以為主持人在叫牠。鴿子的平均壽命約為20年，長壽一點的能活到二十多年接近三十年，Sugar卻活出2倍以上的壽命，這對夥伴一起慶祝了許多特別的生日，而奧倫德希望這隻可愛的鴿子能活到50歲。他承諾到時會準備特別的零食，例如多給一塊全麥貝果和一些打碎的爆米花來慶祝。