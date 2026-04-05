清明連假結束前記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，4月7日（週二）在桃園市、台南市、高雄市、雲林縣上述4縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換工程、汙水工程等，最長影響時間長達8小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市4月7日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：4月7日上午09時至16時（7小時）
停水原因：桃園市政府重大民生污水工程
📍影響區域
中壢區：七和一街、九和二街、元化路、慈惠三街、環北路、延平路；幸福里、新街里，共2個村里。
🕦停水時間：4月7日上午11時至18時（7小時）
停水原因：用戶新舊管連接事宜
📍影響區域
龜山區：文化一路。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：4月7日上午09時至17時（8小時）
停水原因：用戶新舊管連接事宜
📍影響區域
永康區：大同街380巷11弄、大同街362號至672號(雙數側/含巷弄)。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：4月7日上午09時至17時（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
岡山區：鹽埔路、白米路。
橋頭區：三仙路、三德西路、三德路、中正路、五林路、公厝北路、南北路、合興街、圓環、鹽埔路、大仁路、建樹路、德松路、成功路、新生路、朝富路、東林路、林北路、樹德路、民主街、瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街、甲樹路、白樹路、站前街、美德街、興樹路、芋寮路、芋寮路南段、芋林路、西林路、里林東路、里林西路、鐵道北路。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：4月7日上午09時至16時（7小時）
停水原因：用戶新舊管連接事宜
📍影響區域
虎尾鎮：虎興東一街。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：4月7日上午09時至16時（7小時）
停水原因：桃園市政府重大民生污水工程
📍影響區域
中壢區：七和一街、九和二街、元化路、慈惠三街、環北路、延平路；幸福里、新街里，共2個村里。
停水原因：用戶新舊管連接事宜
📍影響區域
龜山區：文化一路。
🕦停水時間：4月7日上午09時至17時（8小時）
停水原因：用戶新舊管連接事宜
📍影響區域
永康區：大同街380巷11弄、大同街362號至672號(雙數側/含巷弄)。
🕦停水時間：4月7日上午09時至17時（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
岡山區：鹽埔路、白米路。
橋頭區：三仙路、三德西路、三德路、中正路、五林路、公厝北路、南北路、合興街、圓環、鹽埔路、大仁路、建樹路、德松路、成功路、新生路、朝富路、東林路、林北路、樹德路、民主街、瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街、甲樹路、白樹路、站前街、美德街、興樹路、芋寮路、芋寮路南段、芋林路、西林路、里林東路、里林西路、鐵道北路。
🕦停水時間：4月7日上午09時至16時（7小時）
停水原因：用戶新舊管連接事宜
📍影響區域
虎尾鎮：虎興東一街。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司