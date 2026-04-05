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2026選舉將至，傳民進黨選對會將在本週決議通過由立委沈伯洋參選台北市長，對此名嘴溫朗東分析，如此一來最痛苦的將是黃國昌，兩人都是台大法律各有專長，要比法律正統性，黃國昌更高，且黃在2016就當上不分區與時力黨主席，平步青雲如今卻淪為傅崐萁小弟，拜求鄭麗文的施恩，機關算盡換不到一個副市長，若民進黨派沈伯洋，那是對黃國昌說，「不用把真正的自己關在地下室，也能被大黨提名不分區，並且支持你選到底」。溫朗東分析，沈伯洋與黃國昌都是台大法律。黃國昌考上律師司法官，做民訴研究做到中研院研究員；沈伯洋台大則是到美國轉攻犯罪學，近年才轉為研究中共認知戰。兩人各有專長，要比法律正統性，黃國昌更高。不僅如此，黃國昌2016年就當了不分區立委、時代力量黨主席。當時沈伯洋才剛留美回來，到台北大學教書。溫朗東說，平步青雲的黃國昌，如今卻淪為傅崐萁小弟，拜求鄭麗文的施恩。黃國昌機關算盡，換不到一個副市長，民進黨如果願意派出沈伯洋，那是對黃國昌，以及日後千千萬萬個背骨仔、超速仔說，「你不用把真正的自己關在地下室，也能被大黨提名不分區，並且支持你選到底」，這是一個態度，讓以後的人知道，要參選，靠得不是藍白，而是正路。溫朗東表示，很多人說台北會糟蹋沈伯洋，也別忘記台北醞釀出了黨外運動，也促生了民進黨。沈伯洋是主動承擔的，沒有人逼他。說誰能逼他，是侮辱沈伯洋的自主性。溫朗東說，真正會讓人痛苦的，不是沈伯洋被選票糟蹋。而是把城市治理的四邊包繩、鼠患不斷、幼兒受害的蔣萬安很可能連任。讓大家痛苦的，是每一天必須面對，出門看到的鄰居、店員、同事，每天都遇到的人，並不那麼在乎這個城市。發現當你也不在乎這些人的時候，自己好像也沒那麼愛台北、愛台灣了，「這是最讓你痛苦的事」。我們變得無力再愛這塊土地，這比什麼都痛。溫朗東說，但還是有人，明明傷得很重，卻像是沒事一樣，堅持他的理念，發揮他的影響力，去守護台灣。在最心灰意冷的時候，別忘記永遠有三分之一的人，一直堅定的站在台灣這一邊。這些無名英雄，散布台北每一個角落，從來沒有因為敗戰而放棄理念。30幾年來，台北市有三分之一的人，不當黃國昌、不當蔣萬安，這個城市，依然值得被愛。溫朗東說，想想一名新任的不分區，為何會遭受藍、白、紅「三黨滅一人」？他是做錯了什麼，還是做對了什麼？一個新任立委，對抗三個政黨到今天，沒崩垮、沒失志。給他更多資源，給他更大更強的團隊與支持，何嘗不能開拓新的局面？溫朗東提到，當黃國昌在新北左右張望，想著退場的時候，他即使孤身一人，即使被摔倒在地，被萬箭穿心，也會走到最後。失敗，不是最痛苦的，最痛苦的，是無力再愛，「即便如此，我們終究沒有離開。讓我們在11月底，再為撲馬流一次眼淚」。