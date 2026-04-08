我國向美國採購海馬士多管火箭系統、標槍飛彈等共4案，原定上月底就要付首期款。受限於1.25兆元國防特別預算在立院審議僵持，美方已同意採購的82套海馬士系統展延到5月底支付，國防部目前正積極與美方溝通，擬爭取包含「標槍反裝甲飛彈續購」在內的其他3案比照辦理。儘管預算爭議引發朝野攻防，但若這款「單兵戰車剋星」因付款問題生變，將重創國軍最基層的城鎮守備與不對稱戰力。
在「刺蝟島」戰略中，標槍飛彈被視為守護台灣城鎮與灘岸的「最後一道防線」。不同於體積較大的拖式飛彈需搭載於車輛上，標槍飛彈具備極高的單兵機動性。標槍飛彈是國軍實踐「城鎮防衛」的核心武裝，若敵軍突破灘岸進入城鎮，小組化的步兵可利用建築物、掩體，隨時發動伏擊。在俄烏戰爭中，標槍飛彈已證明其能讓輕裝步兵有效摧毀數千萬美金的主力戰車，這種「以小博大」的特性，正是台灣應對共軍裝甲優勢最關鍵的不對稱戰力。
標槍飛彈（FGM-148 Javelin）之所以令敵方裝甲部隊畏懼，主要歸功於其兩大核心性能：
「射後不理」（Fire-and-forget）：標槍配備紅外線自動導引系統，射手鎖定並扣下發射鈕後即可立即變換陣地或尋求掩護。相較於需全程引導的舊型飛彈，這能大幅降低射手被敵方反擊火力鎖定的風險，極大提升基層士兵的生存率。
「曲線頂擊」模式：標槍飛彈在發射後會先爬升至高空，再以拋物線角度垂直俯衝，精準打擊戰車防禦力最弱的「頂部裝甲」。這種攻擊方式讓目前大多數的主動防禦系統極難攔截，是現代主力戰車最難防範的「空中噩夢」。
這款單兵即可操作的重型殺手，是嚇阻共軍登陸後挺進內陸的重要籌碼。即便在強化第一線官兵防禦能量的目標上，若國內預算審議仍持續存在歧見，恐怕讓建軍備戰出現空窗。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW
● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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