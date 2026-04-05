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▲底特律老虎隊台灣怪力男李灝宇持續在1A進行復健賽，連兩戰敲出安打並貢獻2分打點，狀況逐漸加溫。（圖／記者葉政勳攝）

▲揮別經典賽挨轟的痛楚，海盜隊2A台灣好手陳柏毓本季初登板先發3局僅失1分，化身為滾地球大師。（圖／美聯社／達志影像）

效力於美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊高A的台灣24歲火球男張弘稜，今（5）日面對波士頓紅襪隊高A迎來本季初登板。他後援主投3局失掉2分，終場海盜隊高A以10：4獲勝，張弘稜也順利收下中繼成功。回顧張弘稜去年在海盜隊高A出賽25場其中有24場擔綱先發，戰績為5勝7敗防禦率4.82，在106.1局中狂飆97次三振，最快球速高達98英里（約158公里），雖然休賽季他曾入選經典賽台灣隊集訓名單但最終遭到割愛。今天於6局下球隊5比2領先時登板，開局遭遇亂流與暴投，但他迅速回穩飆出三振化解滿壘危機。7局下雖然又發生暴投與捕逸，但他再度飆出三振化險為夷。8局下續投付出代價，被敲出左外野平射2分砲，不過他隨即穩住陣腳連抓3個出局數結束任務。此役他後援3局用58球投出3次三振與3次保送，被敲3支安打包含1轟失掉2分，賽後防禦率為6.00，這也是他自2022年旅美發展以來首度拿下中繼成功。效力於底特律老虎隊3A的23歲台灣怪力男李灝宇，今天持續在1A進行復健賽。面對紐約洋基隊1A，他擔任先發第三棒二壘手，首打席就敲出右外野平飛安打，並靠著隊友安打跑回分數。2局上李灝宇在滿壘時展現精準選球眼，選到四壞球保送擠回1分打點。4局上他在二、三壘有人時，擊出初速高達102.1英里的中外野深遠高飛犧牲打再添1分打點。此役他1打數1安打貢獻2分打點，復健賽至今出賽2場合計7打數2安打，打擊率來到0.286，攻擊指數0.619，打擊狀況正逐漸加溫。同樣效力於匹茲堡海盜隊經典賽台灣英雄陳柏毓，今天在2A迎來本季初登板。面對華盛頓國民隊2A，他先發3局僅失1分最終無關勝負。陳柏毓今年代表中華隊征戰經典賽，在小組賽首戰對抗澳洲隊時，接替王牌徐若熙登板後援，卻不幸遭對手柏金斯（Robbie Perkins）轟出2分砲，賽後他曾哽咽表示這是生涯最痛苦的全壘打。帶著全台灣球迷的鼓勵回到美國後，陳柏毓今天開賽雖遭遇小亂流失掉1分，但他即時回神連飆2次三振止血。2局上他製造滾地球上演變相3上3下，3局上更化身滾地球大師再度投出3上3下。此役他先發3局用51球被敲2支安打，投出2次三振與2次保送失掉1分責失分，賽後防禦率為3.00。