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民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案，一審遭判處17年有期徒刑、褫奪公權6年。妻子陳佩琪今（5）日再度在臉書發文，針對外界質疑她說「我們的錢還在木可」是犯罪自白做出反駁，她強調，她指的錢是「木可」作為私人商業公司販售小物所得的政治獻金，目前仍存於公司帳內，卻被媒體惡意扭曲為「承認這就是自己的錢」，痛批若所謂的法律專業見解是如此水準，簡直可以直接丟進垃圾桶，質疑司法與媒體聯手進行人格毀滅。陳佩琪回憶過去一年先生柯文哲身陷囹圄的慘況，形容那是「史上最大的政治迫害」，去年柯文哲在土城看守所期間，曾因腎結石劇烈嘔吐、每日需服用8顆止痛藥度日，甚至面臨父親病危過世，法院仍以「詰問證人」為由不斷延押禁見，讓柯文哲在牢房中如動物般痛苦掙扎，直言原本以為判決會很差，卻沒想到會差到如此程度。陳佩琪再度開砲，質疑民進黨內部也有諸多政治獻金與基金會爭議，檢調卻視而不見，唯獨對柯文哲窮追猛打。她點名「扁帽工廠」、「小英商號」與「賴桑小舖」等私人商業公司，要求比照相同標準提供申報資料。陳佩琪重申，木可公司的資金爭議純屬媒體抹黑，並對願意站出來聲援的小草表示感謝，強調民進黨若不看到柯文哲倒地不起絕不罷休，但她相信群眾的溫暖與年底的民意將會給出答案。