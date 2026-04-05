日本賞櫻季節逐漸邁入尾聲，不少民眾把握機會搶看春天美景，不過東京櫻花樹近期頻傳倒塌意外，甚至還有遊客因此受傷。由於東京大多是於1960年代日本戰後經濟飛速成長期所種植的染井吉野櫻，如今這些樹木正步入高齡且變得衰弱，因而帶來安全疑慮。
根據美聯社報導，日本正值櫻花季，櫻花在日本文化中具有特殊地位，通常在3月下旬至4月初達到盛開，這段時間正值日本新學年與新會計年度的開始。但部分櫻花樹傾倒及許多老樹需要支架支撐的情況，引發了賞櫻季的安全疑慮。
本週多起櫻花樹倒塌事件
2日時就傳出，東京有兩顆櫻花樹倒塌，分別位於東京世田谷區砧公園與市中心皇居護城河畔的千鳥淵綠道。砧公園的櫻花樹倒下時壓壞了圍欄，千鳥淵綠道則險些掉入皇居護城河，所幸無人受傷。
據官員表示，砧公園倒塌的櫻花樹高達18公尺，直徑2.5公尺，是園內最古老的樹木之一，估計樹齡超過60年。今年3月，該公園已有另一棵老櫻花樹倒塌，並導致一名路人受傷。
負責公園管理的東京都官員野口正和（Masakazu Noguchi，音譯）指出，去年東京各公園共有85棵樹倒塌，其中許多是櫻花樹，造成3人受傷。
由於民眾在賞櫻時，往往會聚在樹下飲食交流，當局已注意到樹倒隱憂所構成的安全顧慮。東京都議員風間穰（Yutaka Kazama，音譯）上個月在社群媒體上表達擔憂，指出砧公園部分櫻花樹「根部外露或明顯腐爛，看起來很危險」，呼籲採取堅實的安全措施，但不應草率伐木。
專家警示：內部腐爛與氣候變遷的雙重打擊
造成櫻花樹衰弱的主要原因包括老化以及內部真菌滋生導致的侵蝕。樹醫和田博幸（Hiroyuki Wada，音譯）指出，樹幹嚴重傾斜、底部出現孔洞或長出菇類，都是高風險徵兆。他也提醒，下雨後樹幹積水會進一步提高倒塌風險。
他表示：「我們日常生活中的許多樹木是在戰後不久種植，如今已達70至80年樹齡，逐漸衰弱。」並指出，這些樹也受到夏季極端高溫與長時間乾旱影響。
和田博幸也感嘆：「希望人們能透過櫻花樹的變化，思考氣候變遷這個非常具象徵性的議題。」
東京政府的應對：安全與景觀的權衡
在3月發生受傷事件後，相關單位已在賞櫻季前對東京主要公園進行樹木健康檢查。
在砧公園，官方已初步檢查超過800棵櫻花樹，並砍除部分樹木、對部分樹設置警告標示，但2日倒塌的那棵樹並未設置警示。
在東京熱門賞櫻景點井之頭公園，近年來因應安全與「老樹再生計畫」，砍除了數十棵老樹或枯枝。部分民眾在網上哀嘆，過去被粉紅櫻花環繞的池塘景觀如今出現了空隙。
野口正和坦言：「目前我們的措施多屬臨時性質，尚未進入重新種植等根本性步驟。我們呼籲遊客務必小心，因為即使經過檢查，我們也無法保證絕對安全。」
和田博幸則指出，有效的更新計畫對於保存櫻花與其景觀至關重要。
民眾心聲：冒險也要見證短暫的美麗
儘管有安全疑慮，日本民眾仍不願錯過這場稍縱即逝的粉紅盛宴。
一名賞櫻客鈴木里莎說：「我有點擔心，但我想只要遠離樹幹應該就沒事。」另一位遊客神屋敷明則表示，儘管有安全顧慮，但因為週末預計下雨，他還是帶著女兒趕來：「看到現場有禁止進入的標誌，我反而覺得比較安心。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
本週多起櫻花樹倒塌事件
2日時就傳出，東京有兩顆櫻花樹倒塌，分別位於東京世田谷區砧公園與市中心皇居護城河畔的千鳥淵綠道。砧公園的櫻花樹倒下時壓壞了圍欄，千鳥淵綠道則險些掉入皇居護城河，所幸無人受傷。
據官員表示，砧公園倒塌的櫻花樹高達18公尺，直徑2.5公尺，是園內最古老的樹木之一，估計樹齡超過60年。今年3月，該公園已有另一棵老櫻花樹倒塌，並導致一名路人受傷。
負責公園管理的東京都官員野口正和（Masakazu Noguchi，音譯）指出，去年東京各公園共有85棵樹倒塌，其中許多是櫻花樹，造成3人受傷。
由於民眾在賞櫻時，往往會聚在樹下飲食交流，當局已注意到樹倒隱憂所構成的安全顧慮。東京都議員風間穰（Yutaka Kazama，音譯）上個月在社群媒體上表達擔憂，指出砧公園部分櫻花樹「根部外露或明顯腐爛，看起來很危險」，呼籲採取堅實的安全措施，但不應草率伐木。
專家警示：內部腐爛與氣候變遷的雙重打擊
造成櫻花樹衰弱的主要原因包括老化以及內部真菌滋生導致的侵蝕。樹醫和田博幸（Hiroyuki Wada，音譯）指出，樹幹嚴重傾斜、底部出現孔洞或長出菇類，都是高風險徵兆。他也提醒，下雨後樹幹積水會進一步提高倒塌風險。
他表示：「我們日常生活中的許多樹木是在戰後不久種植，如今已達70至80年樹齡，逐漸衰弱。」並指出，這些樹也受到夏季極端高溫與長時間乾旱影響。
和田博幸也感嘆：「希望人們能透過櫻花樹的變化，思考氣候變遷這個非常具象徵性的議題。」
東京政府的應對：安全與景觀的權衡
在3月發生受傷事件後，相關單位已在賞櫻季前對東京主要公園進行樹木健康檢查。
在砧公園，官方已初步檢查超過800棵櫻花樹，並砍除部分樹木、對部分樹設置警告標示，但2日倒塌的那棵樹並未設置警示。
在東京熱門賞櫻景點井之頭公園，近年來因應安全與「老樹再生計畫」，砍除了數十棵老樹或枯枝。部分民眾在網上哀嘆，過去被粉紅櫻花環繞的池塘景觀如今出現了空隙。
野口正和坦言：「目前我們的措施多屬臨時性質，尚未進入重新種植等根本性步驟。我們呼籲遊客務必小心，因為即使經過檢查，我們也無法保證絕對安全。」
和田博幸則指出，有效的更新計畫對於保存櫻花與其景觀至關重要。
民眾心聲：冒險也要見證短暫的美麗
儘管有安全疑慮，日本民眾仍不願錯過這場稍縱即逝的粉紅盛宴。
一名賞櫻客鈴木里莎說：「我有點擔心，但我想只要遠離樹幹應該就沒事。」另一位遊客神屋敷明則表示，儘管有安全顧慮，但因為週末預計下雨，他還是帶著女兒趕來：「看到現場有禁止進入的標誌，我反而覺得比較安心。」