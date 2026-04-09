我是廣告 請繼續往下閱讀

繼海馬斯火箭、標槍及拖式飛彈後，國軍陸軍換裝計畫中最重要的「數位化神主牌」——M109A7「帕拉丁」（Paladin）自走砲採購案，如今也捲入1.25兆國防特別預算的政治風暴。原定於上月底簽署發價書並支付首期款的計畫，因立法院審議僵持而面臨變數。軍方高層憂心，若這款能與美軍同步的「數位化砲兵」因預算卡關再度延宕，將使國軍在面對共軍登陸船團時，失去最關鍵的「精準壓制」能力。在現代戰爭中，砲兵不再只是「亂彈打鳥」。軍事專家分析，國軍現役的 M109A2 及 A5 型自走砲，服役已超過 30 年，不僅性能老化，且缺乏數位整合能力，無法即時接收無人機或前進觀測官傳回的數位目標資訊。M109A7 對台灣的重要性在於其「戰場透明化」。它能透過數位鏈路自動計算彈道，從接獲目標到首發砲彈出膛，僅需不到一分鐘的時間。這對於「灘岸殲敵」至關重要——當敵軍登陸艇試圖衝擊灘頭時，M109A7 能在最短時間內提供精準覆蓋火力，並在敵方反砲戰雷達鎖定前，迅速變換陣地。被譽為「最強帕拉丁」的 M109A7，在性能上較舊款有著質的飛躍：承襲了已取消的 XM1203 自走砲技術，具備全自動彈道計算功能，能與 F-16V、海馬斯系統進行聯網作戰，實現「感測器到射手」的無縫接軌。採用與 M2 布雷德利步兵戰車相同的底盤、引擎與傳動系統，不僅大幅減輕後勤維修負擔，其越野性能與裝甲防護力，更能確保砲兵小組在敵火下生存。M109A7 可發射「神劍」（Excalibur）GPS 引導砲彈，射程增加且誤差範圍僅在 2 公尺內，能精確摧毀敵軍指揮車或高價值目標，減少平民誤傷並極大化彈藥效益。M109A7 的採購被視為國軍地面部隊進入「數位化戰爭」的門票。若預算持續難產，第一線官兵將被迫繼續使用「阿公級」火砲面對現代化威脅，對整體防衛意志無疑是沉重打擊。NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）