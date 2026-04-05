我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙詠華親自回應女網友的疑問。（圖／趙詠華身心靈世界研究中心臉書）

▲趙詠華（左）、陳文茜（中）2012年一同上張小燕主持的節目《小燕之夜》。（圖／中天提供）

歌手趙詠華和媒體人陳文茜是好閨密，交情超過19年，陳文茜近年受疾病所苦，趙詠華持續給予陪伴與支持，不過近日有網友質問趙詠華「以前常常看到妳照顧陳文茜，至今卻不見往日的佛心，妳是怎麼了？如今只見蔡琴的真心」，對此，趙詠華親自回應：「出國前才去唱歌給文茜姐聽，只是不po文而已...」昨（4）日，趙詠華在粉專分享一段在舊金山為校園民歌50週年演唱會練唱的影片，一名女網友在底下留言：「以前常常看到妳照顧陳文茜，帶著她上山下海尋樂，非常感動，至今卻不見往日的佛心，妳是怎麼了？而如今只見蔡琴的真心。」認為趙詠華對陳文茜的關愛不如蔡琴。針對網友的疑問，趙詠華本人回應：「出國前才去唱歌給文茜姐聽，只是不po文而已，朋友真心相待，不用言說。」並附上一個微笑的表情符號，該網友看到後也回覆：「妳真善良！」陳文茜和趙詠華看似分屬不同領域的傑出女性，彼此沒有交集，其實兩人是演藝圈著名的「鋼鐵姊妹淘」，雙方的交情源於2006年紅衫軍運動時期，當時音樂人小蟲創作〈紅花雨〉，許多歌手因為政治敏感避之唯恐不及，唯獨趙詠華挺身配唱，讓陳文茜深受這位「勇敢女生」打動，主動邀約聚餐，從此開啟長達近20年的友誼。趙詠華曾經感性透露，在自己經歷婚變、陷入重度憂鬱的低潮期，是陳文茜伸出援手陪她走過，她更直言：「家不一定要男女結合，文茜就是我的避風港。」雙姝深厚的跨界情誼令外界動容。